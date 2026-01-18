「這些肩膀症狀」別再當五十肩！醫：旋轉肌破裂了 上班族最容易中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「肩膀痛到睡不著、手抬不起來，是五十肩還是旋轉肌破裂？」很多人搞不清楚，其實這兩種問題常常被混淆。究竟旋轉肌破裂症狀怎麼判斷、常見原因是什麼、醫師怎麼診斷，以及有哪些治療方式？

什麼是旋轉肌破裂？旋轉肌的功能？

新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師指出，旋轉肌破裂是指圍繞在肩關節周圍的四條肌腱發生撕裂或斷裂的情況。

1、肩關節穩定：四條肌腱共同作用，讓肱骨頭穩定地待在肩胛骨的關節窩內，防止脫臼。

2、手臂活動控制：負責手臂的抬舉、旋轉、內收外展等各種精細動作。

3、力量傳遞：將肩膀的力量有效傳遞到手臂，讓我們能夠提重物、投擲等動作。

旋轉肌破裂有什麼症狀？

旋轉肌破裂的症狀不一定一下子就出現，有時候是慢慢惡化，但也可能因為受傷突然發生。張耀元指出，最常見的狀況就是肩膀又痛又沒力，尤其晚上會更明顯，痛到翻來覆去睡不好。很多患者會發現，像是抬手穿衣服、梳頭髮這些日常動作都變得很困難。所以，提早注意這些徵兆，就能及早發現問題、避免惡化。

旋轉肌破裂vs五十肩，如何區分？

雖然兩者都會造成肩膀疼痛和活動受限，但原因和症狀表現不同。張耀元說明，很多人會混淆旋轉肌破裂和五十肩，因為症狀很相似。但是了解兩者的差別對於正確治療非常重要。簡單的區分方法是看「被動活動」的情況。

為什麼會發生旋轉肌破裂？

旋轉肌破裂通常是多種因素共同作用的結果，包括老化、過度使用和外傷。張耀元表示，年齡是最主要的危險因子，40歲以後旋轉肌開始出現退化現象。職業和運動習慣也會影響發生機率，某些族群特別容易受到影響。

•40歲以上中老年人

•長期從事過頭動作的工作者

•運動選手（特別是投擲類運動）

•有肩膀外傷史的人

•長期姿勢不良的上班族

旋轉肌破裂如何治療？

治療方式會依撕裂的嚴重程度、患者的年齡，以及日常功能需求來做選擇。張耀元說明，對於多數部分撕裂的患者，透過藥物、物理治療與復健等保守方式，多能獲得明顯改善；然而若是完全撕裂，或保守治療成效不佳時，則可能需要進一步考慮手術治療。整體治療的核心目標在於減輕疼痛、恢復肩膀的活動與功能，幫助患者重拾日常生活品質。

而復健是旋轉肌破裂治療能否成功的關鍵。無論選擇保守治療，或是在手術後進行恢復，循序漸進的復健運動都是恢復肩膀功能不可或缺的一環。復健通常會依照病程分為不同階段，每個階段都有明確的重點與目標，藉此逐步減輕疼痛、改善活動度，並強化肩膀的穩定性。

如何預防旋轉肌受傷？

「預防勝於治療」這句話在旋轉肌破裂同樣適用。張耀元強調，透過養成正確的運動習慣與調整生活方式，可以有效降低受傷風險。雖然肩關節隨著年齡老化是自然過程，但仍能藉由適當的保養與正確使用肩膀，減少旋轉肌破裂的發生機率，維持良好的肩膀功能與生活品質。

1、規律運動：進行適度的肩膀肌力訓練，保持旋轉肌的健康。游泳是很好的選擇。

2、正確姿勢：避免長時間維持不良姿勢，定時活動肩膀，減少肌肉緊繃。

3、避免過度使用：從事需要重複舉手動作時，要適時休息，避免肌腱過度疲勞。

4、充分熱身：運動前要做足夠的熱身運動，讓肌腱準備好承受負荷。

旋轉肌破裂是常見的肩部問題，及早發現和正確治療是關鍵。如果出現持續的肩膀疼痛、夜間痛醒、手臂無力等症狀，建議及早就醫檢查。

