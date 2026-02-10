這些藍營立委官司纏身 若判刑定讞恐遭解職

▲顏寬恒涉貪被判8年4月刑期，若判刑確定恐遭解職。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2025.08.19）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，上月初2日拜會國民黨立院黨團，國民黨立委羅智強說，除了柯文哲，民眾黨主席黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，都可能是下一個被抓的。不料羅智強今（10）日率先爆料，原民立委高今遭搜索。高金過去一路力挺羅智強，羅也痛罵，民主寒冬來了。《NOWNEWS》整理目前有案在身的國民黨立委。

一、顏寬恒

國民黨立委顏寬恒涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣以及詐領助理費等3案，2024年4月被台中地檢署起訴，一審原判8年4月刑期，去年9月台中高分院二審維持一審原判，其中偽造文書6月已定讞，不得再上訴，貪污部分還可上訴。若貪污罪確定，顏寬恒將遭解職。

廣告 廣告

二、陳超明

立委陳超明2020年7月因涉及SOGO案遭檢調搜索，2022年台北地院一審判處陳超明7年8月徒刑。陳超明原本是國民黨籍，但因涉案遭停權，2024年改以無黨籍身分參選，仍加入國民黨團運作，與藍營維持良好關係。

三、鄭天財

國民黨立委鄭天財的國會辦公室2024年8月遭搜索，去年年底，檢方認定鄭天財涉收賄711萬元，長期受9名業者供養，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關，依貪污等罪起訴求刑10年以上。

四、黃仁

國民黨原民立委黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治，被控選舉期間，用現金向買票拜託支持黃仁，遭桃園地檢署起訴，不過桃園地院認定洪3人罪證不足，均判無罪；全案上訴後，去年11月高等法院仍判洪3人無罪。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／檢調搜索高金素梅國會辦公室 傳本人已遭約談

高金素梅國會辦公室遭搜索！還有這3立委都因助理費問題官司纏身

高金素梅辦公室遭搜索！立法院：偵查不公開 對案情無所悉