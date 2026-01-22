「這些藥」丟錯恐出事！專家示警「這樣做」最安全 藥水倒馬桶後果慘
春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛生福利部食品藥物管理署提醒，如有藥品丟棄需求，請謹記下列重點！
藥品怎麼丟棄處理？
1、特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品）：應送回醫療機構或藥局進行回收處理。
2、一般藥品：可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列步驟進行處理：
．放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。
．倒：將藥水倒入袋中後確實密封。
．丟：將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。
食藥署提醒，維護自身健康，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜；同時，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品，亦是守護個人健康與公共安全的重要關鍵。
棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道
吞藥總是卡喉嚨？各劑型「正確姿勢」曝 膠囊要低頭才對
