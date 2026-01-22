「這些藥」丟錯恐出事！專家示警「這樣做」最安全 藥水倒馬桶後果慘

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導基隆市停水搶修輸水管39小時後修復完成，影響逾4萬戶用水。台灣自來水公司今（21）日表示，將依照停水天數，主動辦理減免基本費，並預計在基隆投入新台幣14.4億元，辦理老舊管線汰換。由於基隆市麥金路地下輸水管破損漏水，台水公司在15日緊急停水，並開挖搶修，造成逾4萬戶用水受到影響；原定搶修工程會在16日下午4時完成，沒想到卻因為變更工法，延期到17日上午8時完成修復，並恢復供水。基隆市麥金路地下輸水管破損漏水。（圖／民視新聞）基隆市議長童子瑋今（21）日受訪時指出，台水公司在第一時間通報機制顯然有落差，未即時通知基隆市政府、市議員、里長和市民，修復輸水管時程也延遲，當然要負起最大責任」，童表示，基隆市有許多輸水管老舊，市府應主動邀集台水公司開會並編列預算，討論汰換輸水管期程，「因未能充分落實，使得現在頭痛醫頭、腳痛醫腳，大家都要負起責任」，他並說，現在不需要政治口水，要以民生為優先把事情做好。國民黨立委林沛祥則在昨（20）日邀請台水公司總經理李丁來等人開會，討論改善作為，並要求台水公司補償措施必須清楚交代，麥金路整體管線狀況也要全面檢討評估。林表示，台水公司針對用水狀況要說清楚、作法要講明白，不能再敷衍處理，這次事件後，已經有很多市民對台水公司失去信心，「台水公司必須拿出具體行動回應市民」。原文出處：快新聞／基隆又停水！逾4萬戶受影響 童子瑋轟市府「頭痛醫頭、腳痛醫腳」 更多民視新聞報導陳佩琪認偷看柯文哲電腦洩個資！四叉貓諷「這事」：只能當第三夫人代理新竹市長任內要女公務員「連上廁所都要跟」？邱臣遠回應了陳亭妃「不簽3協議」強調1事！點名：黨內很多人我也要切？

