這些話川普不愛聽! 經濟持續惡化 克魯茲警告共和黨恐受重創遭訓斥

美國德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。 圖：翻攝自澎派影像（資料照）

[Newtalk新聞] 據《Axios》報導，美國德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）透露，他曾向美國總統川普示警，若經濟情勢持續惡化，恐將對共和黨選情造成毀滅性衝擊。

克魯茲表示，他對川普說：「如果到了 2026 年 11 月，人們的 401(k) 退休帳戶縮水 30%，超市物價上漲 10% 到 20%，那麼選舉日我們將遭遇慘敗，眾議院與參議院都會失守，接下來兩年你每週都會面臨彈劾。」克魯茲並稱，川普聽聞後對他破口大罵。

此外，X《PoliticsVideoChannel》消息指出，指一名艾普斯坦（Jeffrey Epstein）受害者將召開記者會，聲稱握有錄音帶，內容涉及川普的不當行為，並宣稱此舉可能迫使川普最早於 3 月 31 日前辭去總統職務。不過相關說法目前尚未獲得官方證實。

同時，《PoliticsVideoChannel》也指出，美國國會參、眾兩院已具備足夠票數，準備通過一項法案，以阻止川普動用武力奪取格陵蘭。

