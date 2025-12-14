這些隱藏服務超貼心！北捷「年末限定站牌」曝光…通勤族笑翻：又要開始了

北捷貼心提供免費嘔吐袋。圖／翻攝自Threads

隨著年末到來，不少公司已在籌備年末酒會、尾牙，也是許多親朋好友慶祝聖誕節、跨年的日子，聚餐上免不了杯觥交錯，但一不小心喝到不舒服，可能也會造成其他人員的困擾，就有民眾發現，最近北捷不少車站都貼心設置了「嘔吐袋請自行取用」立牌，供喝醉不適乘客應急，引發網友熱議。事實上，北捷其實還有多項隱藏服務，包括免費提供女性應急衛生棉、借錢搭車、共享傘等，貼心程度再升級。

一名網友日前在南崗展覽館站看見捷運工作人員設置一處立牌，只見立牌寫下「嘔吐袋，請自行取用」的中英文告示，還附上一疊嘔吐袋，並提醒乘客若發現嘔吐袋已被他人取用完畢，也可洽詢詢問處領取。貼心服務也讓原PO調侃道：「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都佩服捷運站工作人員的未雨綢繆，還有通勤族紛紛回報其他站點也已出現該立牌：「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「今天也在大安站看到了」、「我曾經在南港公司尾牙結束後因故到三總急診室，結果救護車送進來兩個喝到送急診的，還都是我們公司的」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「大坪林也有」、「北車也看到了」、「原來是因為尾牙，徐匯中學站也有」、「水箭龜的旺季！」

北捷還有哪些貼心的隱藏服務？

免費Wi-Fi與行動網路加速

台北捷運部分車站提供免費Wi-Fi，有些月台或列車區域還設有「行動網路增強站」，可短時間提升訊號穩定度。

自動化便利服務

部分車站的自動售票機除了買票，也能補值交通卡或查詢餘額，部分未使用的票可在機器直接退，快速又方便。自動售票加值機也提供包括歐、美及亞洲地區多達12種語言文字，方便各國旅客輕鬆購票加值。

免費提供衛生棉

女性旅客臨時遇到生理期的尷尬狀況，無衛生用品應急或身上無零錢時，可向詢問台索取免費衛生棉應急，目前試辦站點為台北車站、市政府、西門、板橋、中山、忠孝復興、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101/世貿、古亭、石牌、南京復興、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山等20個站。

北捷提供免費衛生棉讓生理期突然到來的女乘客應急。示意圖／photoac

捷運APP小功能

官方「台北捷運 Go」APP除了查詢路線，也可查詢各站的廁所、電梯、出入口資訊，以及實時列車位置與預計到站時間、車站周邊景點、商圈推薦等。

多國語言服務

北捷推出中文、英文、日文及韓文電子版的「台北捷運營運資訊簡介」，旅客掃描車站詢問處玻璃上的QR code，選擇想使用的語言欄位後就能輕鬆讀取。簡介中羅列購票資訊、營運時間及搭車相關注意事項等，一鍵收錄、簡單又環保。

攜帶證件借錢搭捷運

若是忘記攜帶錢包或悠遊卡出門，乘客可向北捷｢借錢搭車｣，只要向詢問處填寫「旅客欠費處理單」並出示證件確認身份，就能向北捷借一趟單程車票的錢，之後到任一車站都可以還錢。

愛心傘服務

若是出門忘了帶傘卻不幸碰到下雨，北捷117個車站都提供「raingo共享傘」服務，用「以租代購」的方式，讓民眾可以在A站租借、B站歸還，解決臨時用傘需求，只要下載APP，完成手機號碼註冊驗證、綁定多元支付方式及輸入電子信箱等步驟，即可開始租借，租借費用計算為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每日20元，1日以24小時計，最長可租借14日。

免費充電站和付費行動電源租借

北捷提供免費充電座（Type-A/C規格，需自備線材）和付費行動電源租借（ChargeSPOT），全線117站與地下街皆有，並已升級支援快速充電，方便旅客應急。

開放手機支付

北捷日前也宣布，自2026年1月起，乘客開啟支援APP出示QRCode乘車碼，就能通行捷運與公車，且此功能將支援主流電子支付，包括悠遊付、TWQR、LINE Pay、icash Pay、台新 Pay、玉山 Wallet、街口支付、全支付、全盈+PAY、iPASS MONEY。

至於Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay以及實體信用卡支付則預計會在7月起全面上線，屆時無需解鎖螢幕，感應手機就能進站。



