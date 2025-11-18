這些食物看似健康但其實超恐怖！蘇打餅乾、發酵乳都入榜 小心糖尿病

蘇打餅乾、麥芽可可飲，這些看起來營養的零食其實一點都不健康，千萬要少吃！初日診所減重主治醫師陳威龍指出，許多被視為健康的食品，如阿華田、營養口糧、發酵乳和蘇打餅乾等，實際上可能暗藏高糖、高碳水和高脂肪的危機，若不謹慎控制攝取量，反而可能成為健康的隱形殺手。

阿華田高糖含量，恐增加糖尿病風險

陳威龍提醒，阿華田雖然富含維生素A、維生素B和多種礦物質，看似營養價值高，這類飲品的含糖量實際上相當高。長期過量飲用會導致胰島素阻抗上升，增加罹患糖尿病的風險。消費者在選購時，應仔細閱讀營養標示，避免攝取過多添加糖。

營養口糧適合運動者 久坐族應謹慎食用

陳威龍說，營養口糧主要成分為碳水化合物，每份營養口糧含有7.1克碳水化合物，對於運動者或登山客來說，是直接有效的熱量來源。然而，若平時缺乏足夠的運動量，食用這類產品等同於攝取過量的碳水化合物，長期下來可能導致體重增加及代謝問題。

發酵乳含益生菌但糖分超標

發酵乳含有豐富的益生菌，對腸道健康有益，但陳威龍提醒民眾注意高糖含量。他分析，一瓶發酵乳的含糖量高達60.8克，遠超世界衛生組織建議的每日添加糖攝取量50克上限。即使是市面上標榜「減糖版」發酵乳，含糖量仍然相當高。

蘇打餅乾高碳水、高脂肪需控制食用量

許多人誤以為蘇打餅乾是健康零食，但陳威龍指出，每100克蘇打餅乾含有60克碳水化合物和24.6克脂肪。成分排名第一的是澱粉，第二是油脂，實際上等同於攝取大量碳水化合物和脂肪。他特別提醒，由於蘇打餅乾容易一片接一片食用，更需要嚴格控制食用量，避免不知不覺中攝取過多熱量。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳威龍醫師

