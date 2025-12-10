這些食物都在默默奪人性命！預防癌症、糖尿病、腦中風快吃它

癌症、心臟病、肺炎、腦中風、糖尿病等疾病，在台灣奪走了成千上萬條寶貴性命。營養師薛曉晶表示，根據最新研究指出，這些看似難以預防的重大疾病，背後都有驚人的共同點，也就是「日常錯誤飲食習慣」！

長期錯誤飲食模式對健康造成慢性破壞

許多人以為自己沒有家族病史、還年輕，所以應該沒事不會怎樣，但根據《國民營養健康狀況調查》發現，台灣成年人平均每日鹽攝取高達9～10克，是建議值2倍以上；而超過95%成年人蔬果攝取不足，成了慢性病溫床，薛曉晶坦言，這些不是1、2頓飲食上的錯誤選擇而已，而是長期飲食模式對健康的「慢性破壞」！

不良飲食習慣與重大疾病風險有關

研究證實，不良飲食習慣與多種重大疾病風險息息相關。薛曉晶表示，實證研究顯示，每日攝取新鮮蔬果可使頭頸癌風險下降逾50%。2022年發表於《Nutrients》研究進一步證實，高頻率攝取加工肉品者，大腸癌風險上升幅度可達73%，顯示食物選擇對健康的重大影響。

平常就要注意鈉含量攝取

過量的鹽分攝取是心血管疾病的重要風險因素。薛曉晶強調，若能將每日鹽攝取量降至5克以下，高血壓發生機率將明顯降低，這項建議對於預防心臟病及腦中風等台灣常見死因具有關鍵意義，提醒民眾應更加留意日常飲食中的鈉含量。

膳食纖維的保護作用不容忽視

2013年在《Clinical nutrition》發表的研究指出，高膳食纖維攝取與較低的腦中風、糖尿病、慢性肺阻塞等風險顯著相關。薛曉晶建議，增加全穀類食物的攝取，不僅可提供豐富膳食纖維，還能幫助穩定血糖，降低多種慢性疾病風險。

預防疾病的三大飲食建議

針對如何透過飲食預防重大疾病，薛曉晶提出三項具體建議：首先，每餐加入一碗以上的深綠葉菜（如菠菜、地瓜葉）與1份新鮮水果（如奇異果、莓果）；其次，選擇全穀類主食（如糙米、燕麥），取代精緻白米；最後，每周吃2至3次深海魚（如鮭魚、鯖魚）補充Omega-3脂肪酸，達到抗發炎、護心腦的效果。

薛曉晶強調，健康不是等出現問題才開始補救，而是透過日常飲食習慣逐步養成。透過正確的飲食選擇，民眾可有效降低罹患相關疾病的風險，打造更健康的生活。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

