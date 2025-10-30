這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
換季後的妝容焦點，不再是亮到發光的水光肌，而是柔霧、乾淨、帶點空氣感的高級濾鏡妝！今年秋冬，「奶霧底妝＋霧光唇」成為日韓女孩的新口頭禪，低飽和色調與絲絨霧感取代濃重妝效，讓五官線條更柔和、氣質更精緻。
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝
想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋粉撲設計，不顯厚重、不浮粉，長時間維持乾淨妝效，讓肌膚從早到晚都透出水潤光澤。
艾杜紗：一拍柔霧無瑕蜜粉餅打造透明系柔焦肌
想定妝卻不想變成厚粉假面？艾杜紗的一拍柔霧無瑕蜜粉餅是日系女孩的愛用神物！結合礦物粉末與雙重玻尿酸，能同時吸附油光與維持保濕，細緻粉體一拍就能修飾毛孔，妝效乾淨又輕盈；加上微米膚色粉質自然提亮，即使補妝也不顯厚重。
曼秀雷敦：持色霧光潤唇膏高保濕不顯紋
秋冬最怕唇妝乾裂脫皮，曼秀雷敦的持色霧光潤唇膏則完美破解霧面唇「乾」的痛點！擁有高顯色、高保濕與高持色三大特色，內含六重植物精萃美唇油，讓霧面唇依舊水潤服貼。低飽和新色「煙燻霧粉」與「裸霧赤陶」一抹即現高級氣場，細緻柔焦質感讓唇部線條更立體、不顯乾紋，搭配奶霧底妝一起使用，整體氣質瞬間提升。
