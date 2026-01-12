「這企業」唱反調？喊委內瑞拉不值得投資 川普氣瘋喊：封殺！

國際中心／李紹宏報導

川普政府宣布夜襲委內瑞拉，總統馬杜洛遭美軍逮捕後，委國發生巨變。據了解，川普曾敦促美國石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）來振興委國石油業，以滿足重油需求，不過艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）可不買單，稱委內瑞拉根本不值得投資，這讓川普氣炸嗆「我不喜歡他的回應」，甚至揚言要封殺該石油公司！

美國石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）認為委內瑞拉不值得投資。（圖／翻攝自Exxon Mobil臉書）

根據外媒《路透社》報導，在美軍活捉馬杜洛不到一週，川普火速召集能源高層，要求美國石油公司至少投入1000億美元（約3兆台幣），利用美方接管的契機振興委內瑞拉石油業，將其打造為美國的「能源後花園」。據了解，川普疑似想透過大規模增產，將全球油價壓低至每桶50美元。

廣告 廣告

不過艾克森美孚（Exxon Mobil）執行長伍茲（Darren Woods）卻公開澆冷水，指委國法規結構根本不具投資條件，且之前委國強行將石油業國有化，導致艾克森美孚與康菲石油（ConocoPhillips）資產兩度被查封，至今仍遭拖欠超過130億美元賠償。伍茲明確表態，該國若無持久的投資保護與法律改革，絕不輕易回流。

對此，川普在搭乘空軍一號回華盛頓的途中，向記者表示「我不喜歡他（伍茲）的回應」，更揚言要將其排除在名單外。

川普政府夜襲委內瑞拉，活捉總統馬杜洛（右）。（圖／翻攝@realDonaldTrump）

事實上，川普曾指出，未來石油公司只需直接對接美國政府，完全不需與委內瑞拉官方打交道，試圖以「美方擔保」來跳過先前爭議。他更挑明，他的政府將擁有絕對權力，決定哪些公司有資格進入這塊南美油田。



更多三立新聞網報導

把握回暖！氣象粉專估「這一天」新冷空氣南下 2地區恐轉濕冷

減壓又護心！營養師曝「這種巧克力」好處多：1招越吃越年輕

撐不住了！鬍鬚張1/12起48品項調漲 小魯肉飯破70元

台中第3間好市多再等等！2026「首季展店名單」揭曉 地點全在這

