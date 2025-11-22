「這位台灣第4棒不簡單」林安可加盟西武 韓媒點名關鍵戰役

（記者蔡函錚／綜合報導）林安可加盟日本西武獅的消息，不僅在台灣掀起討論，韓國媒體也同步關注。《體育朝鮮》以林安可在國際賽的表現切入，特別提到他曾在面對韓國投手文東柱時打出帶有打點的深遠長打，並稱其為「台灣第 4 棒」。

圖／林安可加盟日本西武獅的消息，不僅在台灣掀起討論，韓國媒體也同步關注。（翻攝自林安可Ito FB）

林安可過去七個球季累積穩定火力，包括 0.287 的打擊率、112 支全壘打與 399 打點，兩度入選中職最佳九人。他在杭州亞運、世界 12 強賽，以及 2019 與 2024 年多場國際比賽皆與韓、日隊伍正面交手，使兩國球迷對他並不陌生。

韓媒分析，西武本季在太平洋聯盟的攻擊端表現欠佳，整體打擊率僅 0.232，團隊火力居聯盟之末。雖然相比去年略有提升，但得分不足仍是球隊重建的最大阻力，日本與洋將球員的火力都無法有效支撐長期競爭力。

西武球團人士受訪時表示，林安可擁有全壘打王、打點王級別的火力潛力，今年狀況仍亮眼，因此球隊對他的加入寄予厚望，希望藉由他的長打能力填補戰力缺口。

此外，《體育朝鮮》亦回顧林安可在世界 12 強賽的經典鏡頭。去年 11 月面對日本隊，他於九局上從橫山陸人手中掃出一記陽春砲，球飛越東京巨蛋右外野上層看台，成為令日韓球迷印象深刻的代表作。

隨著正式加盟後的期待升溫，林安可未來在西武打線的角色也成關注焦點。球隊寄望他能成為改變進攻困境的關鍵拼圖。

