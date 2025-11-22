「這位台灣第4棒不簡單」林安可加盟西武 韓媒點名關鍵戰役
（記者蔡函錚／綜合報導）林安可加盟日本西武獅的消息，不僅在台灣掀起討論，韓國媒體也同步關注。《體育朝鮮》以林安可在國際賽的表現切入，特別提到他曾在面對韓國投手文東柱時打出帶有打點的深遠長打，並稱其為「台灣第 4 棒」。
圖／林安可加盟日本西武獅的消息，不僅在台灣掀起討論，韓國媒體也同步關注。（翻攝自林安可Ito FB）
林安可過去七個球季累積穩定火力，包括 0.287 的打擊率、112 支全壘打與 399 打點，兩度入選中職最佳九人。他在杭州亞運、世界 12 強賽，以及 2019 與 2024 年多場國際比賽皆與韓、日隊伍正面交手，使兩國球迷對他並不陌生。
韓媒分析，西武本季在太平洋聯盟的攻擊端表現欠佳，整體打擊率僅 0.232，團隊火力居聯盟之末。雖然相比去年略有提升，但得分不足仍是球隊重建的最大阻力，日本與洋將球員的火力都無法有效支撐長期競爭力。
西武球團人士受訪時表示，林安可擁有全壘打王、打點王級別的火力潛力，今年狀況仍亮眼，因此球隊對他的加入寄予厚望，希望藉由他的長打能力填補戰力缺口。
此外，《體育朝鮮》亦回顧林安可在世界 12 強賽的經典鏡頭。去年 11 月面對日本隊，他於九局上從橫山陸人手中掃出一記陽春砲，球飛越東京巨蛋右外野上層看台，成為令日韓球迷印象深刻的代表作。
隨著正式加盟後的期待升溫，林安可未來在西武打線的角色也成關注焦點。球隊寄望他能成為改變進攻困境的關鍵拼圖。
更多引新聞報導
粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹
台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相
其他人也在看
日職西武獅宣布與林安可簽約 挑戰日職大展身手
記者張翔程／綜合報導 日職埼玉西武獅球團今（22）日宣布，已與挑戰旅外的中職統一獅外野手林安可簽下支配下合約，並選定球衣背號73號。西武獅球團本部長廣池浩司表青年日報 ・ 19 小時前
統一獅林安可加盟日職西武獅 傳簽2+1合約身價晉升「億元男」！
日本職業棒球埼玉西武獅隊今（22）天公告，與統一獅明星外野手林安可締結契約，選定背號73號，也意味著林安可正式展開旅日生涯，據了解，他有望簽下「2+1合約」，年薪達100萬美元加上轉隊費等，總值將破1台視新聞網 ・ 4 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前
經典賽》中華隊敲定集訓名單 陳傑憲、林立表態
.2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊20日召開選訓會議，會議中確定兩項事項，明年1月15日將在國訓中心展開第一階段集訓，以及集訓名單將從50人縮減至43人，名單暫不對外公布，不過陳傑憲、林立皆有望參加，其中林立在日前確認自己有收到邀請，但是否能參加還是得看身體狀況。民報 ・ 1 天前
曾投訴遭職場霸凌！竹縣女老師校內墜樓不治
[NOWnews今日新聞]新竹縣某國中一名女老師，20日上午自高處墜落，校方立即通報119進行緊急救護，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報，由校護及相關人員於第一時間前往協助，經送醫搶救後仍宣告...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中職》告別樂天加盟台鋼 經紀公司透露黃子鵬心聲
31歲投手黃子鵬今天確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，他也在個人社群動態發文回應原東家樂天桃猿的THANK YOU文，附上感性文字表示：「不管在哪裡，我很珍惜在樂天和大家走過的日子。謝謝隊友、教練、球團，也謝謝一直支持我們的每一位球迷！」最後他也強調，這段旅程會永遠放在心裡。自由時報 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平全盛期勝過邦茲？美媒揭真相：他是季後賽水貨
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平今年再度榮獲MVP，這是他連續3年、也是生涯第4度拿下此殊榮，史上僅次於7度獲獎的傳奇邦茲（Barry Bonds）。美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug McKain）分析，大谷在全盛期的表現甚至超越邦茲。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》世界大賽G7太火燙 Netflix明年首播MLB
大聯盟今年季後賽創下8年來最高收視紀錄，世界大賽G7吸引全球5100萬人收看，更成為34年來最多人收看的大聯盟比賽。大聯盟20日公布未來3年的轉播方案，除了與ESPN維持連39季合作、NBC相隔25年重返轉播行列，串流平台Netflix更突破以往拍攝紀錄片的範圍，首次轉播大聯盟比賽。中時新聞網 ・ 1 天前
大聯盟官網列出自由市場強打榜！兩大日本重砲名列前10
體育中心／綜合報導大聯盟官網近日列出自由市場前十強打榜，兩位入札挑戰大聯盟的日本重砲「村神」村上宗隆、岡本和真名列其中。FTV Sports ・ 3 小時前
「土下座」致敬山本由伸 隊記還原朗希跪著說出真心話
世界大賽勇奪3勝的MVP（Most Valuable Player，最有價值球員）山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），季後賽期間在休息接受佐佐木朗希 (Roki Sasaki)「土下座」參拜照片引發震撼，美國媒體「洛杉磯運動網洛杉磯」（SportsNet LA）揭露拍攝者球隊攝影蘇福（John Soohoo）還原當時場景狀況。太報 ・ 2 天前
中職／林岱安以未來保障為主考量 共4隊提出5年左右合約搶人
統一獅林岱安在今年行使自由球員權利，在黃子鵬確定新東家後，接下來最受矚目的自由球員就是林岱安，據了解目前一共4支隊伍出價，而目前林岱安本人也都接收到報價，將和家人討論後進行下一步。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
MLB/拿年輕右投去換天使主戰外野 金鶯總管：幾年前就想要
巴爾的摩金鶯日前將羅里格茲（Grayson Rodriguez）打包送往洛杉磯天使，換來只剩下一年控制期的外野手沃德（Taylor Ward），球隊總管伊萊亞斯（Mike Elias）坦言，要做出這個決定很難，但沃德確實是金鶯多年前就希望獲得的球員。中天新聞網 ・ 4 小時前
苗栗舊台13線成廢棄物樂園 有車輛水塔浴缸和馬桶
苗栗市大坪頂路段的舊道路已淪為垃圾場！舊路旁的空地堆滿各式廢棄物，包括水塔、馬桶、洗手台、沙發等大型垃圾，甚至還有廢棄車輛被棄置於此。這條人煙罕至的舊道路，在2017年因「南苗高架橋」新路線開通後未封閉，便宜行事的不肖人士有機可趁，將垃圾偷倒在此處。對此，苗栗市公所主秘杜英嘉表示，警方和環保單位將介入處理，以恢復舊路周邊環境的整潔。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
青龍獎／宋慧喬坐台下！孫藝真甜偎玄彬比YA放閃 激動喊：一輩子難忘
第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，今晚的最大亮點莫過於玄彬、孫藝真婚後首度同台拿獎，兩人以高人氣搶下粉絲投票的人氣獎，上台領獎時夫妻互動超有愛，孫藝真還甜蜜地靠在玄彬身旁，俏皮比YA放閃，頓時讓青龍獎大冒粉紅泡泡，引爆尖叫聲。鏡報 ・ 2 天前
肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！
肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。中天新聞網 ・ 7 小時前
MLB/曾扛道奇終結者 如今不獲續約成自由身
大聯盟不續約（Non-tender）最後期限於22日截止，衛冕軍道奇宣布不與前終結者菲利浦斯（Evan Phillips）續約，讓這位曾單季拿下24次救援成功的後援投手成為自由球員。中天新聞網 ・ 8 小時前
挑戰單季10冠BWF女單第一人 球后安洗瑩年度勝率更新
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）世界巡迴超級500系列女單球后安洗瑩，今天在澳洲雪梨舉行的超級500澳洲公開賽，8強，以直落2-0（21-10,、21-8）局數，擊敗日本選手水津愛美（Suizu Manami），安洗瑩完成近期的13連勝，爭奪本季第10冠還剩差2勝。太報 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 10 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 8 小時前
NPB》凌晨重磅！西武獅確定簽下「混血王子」林安可
根據日本媒體《Sponichi Annex》凌晨「重磅」報導指稱，日本職棒琦玉西武獅已於21日與統一緯來體育台 ・ 17 小時前