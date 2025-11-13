這位女神根本不會老？林志玲美照瘋狂輸出！透膚洋裝優雅滿分、化身小廚娘裝扮超減齡

（圖／品牌提供、林志玲IG）

女神一出手，優雅瞬間破表，還順便開了「凍齡濾鏡」！亞洲女神林志玲日前出席活動，以兩套截然不同的造型亮相，一黑一粉，每張照片都像是時尚大片「隨手拍」，展現專屬的細膩氣韻與摩登風采。在拍攝廣告時又秒變「可愛小廚娘」、減齡感飆滿分～

林志玲以黑白經典洋裝，極簡不簡單

林志玲以黑白小花襯衫搭配俐落高腰裙登場，乾淨線條中透出知性氣息。最關鍵的點睛術？佩戴TASAKI chants 阿古屋珍珠 & 18K白金鑲鑽耳環，讓造型瞬間亮起來。指間閃耀的TASAKI balance decade 南洋珍珠 & 18K白金鑽石戒指，以五顆南洋珍珠水平排列於幾何桿狀設計之上，注入洗鍊現代氣息。

（圖／品牌提供）





不得不說，林志玲懂得利用金屬光澤平衡珍珠的柔美，讓整體風格更俐落、現代，這就是高段位穿搭，用飾品打破沉穩，讓極簡多一點呼吸感。

（圖／品牌提供）





林志玲穿上粉色洋裝，直飆仙氣溫柔天花板

第二套林志玲選擇穿上粉色刺繡透膚洋裝、則完全不同調，浪漫卻不過分甜，還帶點若隱若現的性感。她搭配TASAKI kugel櫻花金鑲鑽耳環與TASAKI chants duo櫻花金鑲鑽戒指，立體球形設計的珍珠耳環與戒指搭配櫻花金色澤，柔光中帶有力量感。

（圖／品牌提供）





這樣的配法超適合秋冬派對季節，以溫潤金調襯托膚色，同時讓粉色更有層次感，整個人彷彿自帶柔光濾鏡。無論黑白俐落還是粉色浪漫，志玲姐姐都完美演繹「優雅不是年齡，是態度」。

（圖／品牌提供）

林志玲以圍裙造型、化身可愛小廚娘

繼優雅女神造型洗版後，日前林志玲在拍攝廣告時又秒變「可愛小廚娘」，一身橘白拼接圍裙搭配大波浪捲髮，甜度直接爆表～那份自然又不造作的俏皮感，完全看不出已是資深女神等級。

（圖／林志玲IG）





懂得用明亮色調提氣色、用柔軟線條修飾年齡、再搭配俏麗髮型創造青春氛圍。橘白配色清新又活力，襯得膚色亮到發光，而那微捲長髮更增添一絲法式慵懶感。

（圖／林志玲IG）





不論是氣質仙女、摩登女王，還是廚房系甜心，志玲姐姐通通能完美駕馭。只能說這不是美照瘋狂輸出，而是逆齡力全開，連時間都拿她沒辦法！

