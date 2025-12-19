「這位是誰你們知道嗎？」劉書彬遭控職場霸凌 張啓楷讚助理：認真專業是人才

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨立委劉書彬昨（18）日遭前助理邱子安公開指控長期「對下屬無差別的職場霸凌」，被質疑「是不是一天沒有找妳員工麻煩就不舒服？」。由於邱子安目前已轉任同黨立委張啓楷辦公室，張啓楷今（19）日首度回應相關質疑，強調子安在其辦公室表現穩定、工作態度認真，對於其助理在前東家受到的遭遇內容則表示「剛剛才聽說，文我來看一下」。

對於是否事先了解邱子安過去在劉書彬辦公室的工作經歷，「你們剛才提書彬那個文，我看一下，因為你們剛剛才問我」。（圖／方炳超攝）

邱子安日前在社群平台發表長文，指控劉書彬對下屬進行「無差別的職場霸凌」，不僅涉及言語貶抑，還包括以相關指控內容涵蓋要求助理撤回連署書、干預司機行車安排、要求下屬負責辦公室盆栽澆灌事務，並指示女性員工在生理期間仍需配合立委專屬的議場前排隊工作，折磨下屬為常態，甚至造成其身心狀況惡化，並直言「我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。相關指控也牽涉過去立院助理費連署爭議，引發外界高度討論。

廣告 廣告

對於前助理的爆料，劉書彬今在立法院國是論壇結束後遭媒體堵訪時回應，相關事件「沒有辦法一時間講清楚」，並形容這是「很奇怪的事情」，指出前助理遭資遣後「他有自己的想法跟言論自由」，強調「我不予置評，每個人辦公室管理有自己的風格」。

至於被指控造成助理出現自傷、打自己耳光的行為，劉書彬反問，「你們說的這位是誰你們知道嗎？他自己有說感受到不舒服，但我們也沒有想到有這樣的情形」。

面對媒體追問是否存在言語霸凌、要求助理澆花等具體管理情節，劉書彬則表示，這屬於非常個人的自有表述，她選擇尊重但不予置評，並稱「例如澆花，我認為植物非常重要，助理有協助，但如果助理沒協助就自己來，因為自己不想造成人家困擾」、「如果助理反應沒做，那她就自己澆花，這很天經地義的事情」。隨後她中止訪問並轉身離去，強調不再回應相關問題。

張啓楷今日在彈劾賴清德總統記者會結束後，受訪時直言，「人不錯啊，在辦公室很認真啊，蠻專業的」被問及邱當初什麼原因來到自己辦公室，回應「是人才喔，我們需要助理就找了他來。」對於是否事先了解邱子安過去在劉書彬辦公室的工作經歷，「你們剛才提書彬那個文，我看一下，因為你們剛剛才問我」。他有跟你說過之前在舒斌委員的辦公室又遭受嗎？張啓楷坦言並不清楚，「沒有」。

更多FTNN新聞網報導

白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」 籲立刻辭立委

藍白「合成賴清德、袁世凱頭像」諷稱帝 王世堅直呼離譜：希望大家節制

司委會建請彈劾卓揆 藍白再拋總統彈劾 ２制度高牆成最大關卡

