這位超萌「蘿莉正妹」竟是48歲二寶爸！真實身分曝光網友全嚇壞！

（圖／取自谷琢磨IG）

如果只看照片，大概誰都會以為這是日系洋娃娃風格的美少女吧—粉嫩妝感、洋裝細節做到滿分，髮型配色也精緻得像角色從畫面走出來！但沒想到這位「蘿莉系正妹」，其實是一位48歲、育有兩個女兒的爸爸？

原來他的名字叫谷琢磨，擁有藝術家、樂團主唱與模特兒的多重斜槓身分，外型纖細又能把Lolita服裝撐得恰到好處。但最讓人意外的是，他其實一開始對穿女裝非常抗拒！—從小因為身材矮小、瘦弱而感到自卑，因此當十多年前工作人員第一次請他代穿女模的服裝時，他內心其實非常掙扎，但沒想到拍出來的效果卻意外受到好評，自那之後，邀約陸續上門，他也才逐漸學著適應這種風格的表演。

（圖／取自谷琢磨IG）

（圖／取自谷琢磨IG）

（圖／取自谷琢磨IG）

IG上的他更是讓網友大感意外—不論是宮廷風、甜系洋裝、暗黑Lolita，每一套都細節滿滿，妝髮完成度高得驚人！而且最可愛的是，他常常和女兒們一起拍照：有時是穿著公主裙的「父女三連拍」、有時是全家一起穿禮服的童話風造型，畫面甜到爆炸，也感受得到小孩們有多喜歡這個與眾不同的爸爸的心情。

（圖／取自谷琢磨IG）

（圖／取自谷琢磨IG）

這份自在與自信，也來自他不受框架限制的生活態度，他曾說，若沒有家人的理解與支持，就不可能走到今天。如今他的IG成為許多人每天必追的療癒專區，粉絲也稱讚他：「不是逆齡，是直接活成少女本尊。」

