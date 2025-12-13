這位Ray到底是誰？從高中生變拿實況主大獎的「台灣傳奇」，靠一句台詞紅遍全球

提起 Ray 這個名字，關注 Twitch 實況圈的人一定不陌生。這位被稱為「台灣最強高中生」、「最強外交官」的年輕實況主，與美國高人氣實況主 Kai Cenat 以兄弟互稱，經常連線直播或前往美國與各界名人同框。而在 2025 年 12 月初舉辦的 The Streamer Awards 實況主大獎中，Ray 更創下歷史，拿下「Best Reality Streamer（最佳實境實況主)」獎項，成為台灣第一位獲得此殊榮的實況主。

你認識他嗎？這篇帶你看看這位台灣男孩是如何從一位粉絲一路紅到國際的。

(Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Fanatics)

一切從日本街頭的偶遇開始

Ray 的故事要從2023年7月說起。當時還是淡江高中學生的他，參加畢業旅行前往日本。在日本街頭，他偶遇了正在進行IRL直播的美國知名實況主 Kai Cenat。Kai Cenat 是 Twitch 上的超級巨星，擁有超過 1600 萬追隨者，曾打破平台最高訂閱紀錄。

一般粉絲可能只敢遠觀，但 Ray 大膽上前攀談，絲毫不怯場地說：「遇見你是我的夢想」，最後更爆出一句經典的「God Did」，立刻在直播聊天室引發轟動。這次相遇改變了兩人的人生，Kai 當場表示「這是我在台灣的雙胞胎兄弟」，一段跨國兄弟情就此展開。

從台灣到美國的成長之路

原本以為只是一次有趣的互動，但兩人個性一拍即合。Kai 開始經常邀請 Ray 上實況，Ray 敢講敢表達與獨特的幽默感也深受歐美觀眾喜愛。兩人的組合更被網友比喻為經典電影《尖峰時刻》中的雙人搭檔，甚至合拍了致敬短片「Global Pursuit」。

2024 年 2 月，Kai 首次飛往台灣，與 Ray 的家人見面，穿上制服前往淡江中學，與 Ray 的朋友、老師打成一片。5 月時，Kai 更從美國飛來台灣參加 Ray 的高中畢業典禮，雖然途中經歷丟行李和機場延誤，但 Kai 表示能看到兄弟畢業，一切都是值得的。

高中畢業後，Ray 正式開始經營 Twitch 和 YouTube 頻道。短短幾個月，他的 Twitch 就突破 100 萬追隨者,成為台灣最年輕的百萬實況主。Kai 更直接讓他入住價值 1.6 億台幣的豪華直播基地，全力支持 Ray 的實況事業。

與偶像 LeBron James 圓夢同框

2025 年 10 月，Kai Cenat 進行為期 30 天的訂閱馬拉松挑戰，最終以 111.2 萬訂閱刷新 Twitch 史上最高紀錄。而在最後一天，NBA 超級巨星 LeBron James 作為壓軸嘉賓現身直播。

身為 LeBron 粉絲的 Ray 把握住千載難逢的機會，穿著湖人隊 23 號球衣，成功邀請偶像在球衣上簽名並合照留念。這一幕透過直播被全球粉絲見證，台灣網友紛紛留言羨慕：「Ray生我夢」、「最強台灣人」、「普通人只能在電視或球場遠觀，Ray 卻能跟偶像一起直播、拿簽名」。

獲實況主大獎成台灣第一人

2025年12月初，The Streamer Awards 實況主大獎頒獎典禮在美國舉行。Ray 在「Best Reality Streamer（最佳實境實況主）」類別中眾多強勁對手成功獲獎。這是他第二次入圍、第一次奪獎，同時也是台灣第一位獲得此殊榮的實況主。

當主持人宣布得獎者是 Ray 後，台下的 Kai Cenat、Fanum、Agent 與 Clover Boys 全員立刻湧向 Ray 給予祝賀。Ray 登台領獎時情緒激動，感謝幕後團隊和帶領他踏入實況圈的 Kai Cenat，最後在台上嗨喊經典名句「GOD DID！」，瞬間點燃現場氣氛。台灣社群也連夜沸騰，網友激動留言：「太狂了吧！台灣之光！」

(Photo by Jerod Harris/Getty Images for Streamer Awards)

不只是實況主的多元發展

Ray 的成就不僅止於實況。他創辦了服飾品牌 RUEI，也與運動品牌 adidas 簽約合作。在《GQ Sports》的影片中，Ray 分享了自己生活中的10大必備物品，包括台灣護照、維力炸醬麵、珍珠奶茶、牛肉麵，大方展現對台灣文化的熱愛，也讓更多國際觀眾認識台灣。

從 2023 年日本街頭的一次勇敢攀談，到 2025 年站上國際實況主大獎的舞台，Ray 用不到兩年的時間，完成了許多人一輩子都難以企及的成就。他的故事證明，只要敢於抓住機會、保持真誠的個性,夢想就有可能實現。