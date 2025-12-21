這個不科學 蕭淑慎完美復刻20年前金鐘爆乳

2005年蕭淑慎以黑色戰袍走星光大道，成為紅毯「嬌」點。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星蕭淑慎2005年以電視劇《孤戀花》，入圍金鐘獎連續劇女主角獎，當年她走紅毯時驚艷眾人，身著黑色超級深V禮服的她，一對雪乳若隱若現，胸前開襟直到肚臍，直到現在都令人印象深刻。日前蕭淑慎一時興起，想要復刻當年造型，於是穿上戰袍直奔台北101前拍照。不科學的事情就在此時發生，時光似乎沒在蕭淑慎身上留下痕跡，即使是20年前的造型，蕭淑慎依舊百分之百重現。

身材仍然窈窕的蕭淑慎順利穿上同款禮服，豪乳更是力抗地心引力，完全沒下垂，且她本人的狀態絕佳，跟當年風采一模一樣。蕭淑慎笑說「拍一次，累死我了」，更感謝攝影師重現當年風華。

經過20年依舊辣翻天的蕭淑慎近期已經很少現身螢光幕前，被讚為永遠的紅毯第一美的她為何不復出呢？蕭淑慎回答「台灣付不起片酬呀」。

蕭淑慎笑稱沒有回歸演藝圈原因是台灣付不起片酬。(資料照，記者胡舜翔攝)

