這個不能喬！ 駐那霸處勸台人「搭機別遲到」

台灣人熱愛「日本旅遊」，其中，沖繩因為航程短、票價相對便宜，一直是熱門選擇。不過，卻有台灣旅客在當地，因為不守時，而錯過班機或入境報到時間，請我國駐日本的那霸分處「幫忙喬」。於是，那霸分處也罕見發文提醒，無法幫遲到旅客「向相關單位提出特別要求」。

駐日本代表處那霸分處，發文提醒台灣旅客，搭機請記得守時。(圖/那霸分處臉書)

駐日本那霸分處近日透過社群媒體發布一張機場關櫃的Q版圖卡，明確表示無法為未遵守時間規定的旅客向相關單位提出特別要求。這項提醒是因為太多台灣旅客在抵達機場發現報到時間已過後，習慣性地撥打電話給駐那霸分處求救，即使這種做法普遍無效。

除了搭機遲到的問題，駐那霸分處也分享了多起令人頭痛的案例。曾有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時，因為隔天早上睡過頭錯過下船入境手續辦理時間而致電駐處求助，但同樣無法獲得處理。另外，有台灣旅客預約兩台七人座休旅車，卻在取車前一天才告知業者要取消一台，結果隔天完全沒有出現，造成業者損失24萬日圓，最後業者仍找上駐處人員協調。

在沖繩的台灣人Sikin指出，還車問題也很嚴重，有些台灣旅客甚至不歸還租車，隨便將車輛丟在路邊某條街旁，車門也沒鎖，這類情況相當普遍。此外，還有台灣民眾在沖繩生病就醫後，因認為價格太貴而打給分處求救，要求協助與醫院協商降低費用。

Sikin表示曾經到訪駐那霸分處，發現分處人手不多，如果把小事都請他們幫忙，重大事件就沒有閒暇處理。根據沖繩縣府統計，2023年4月至2024年3月期間，前往沖繩旅遊的海外旅客達229萬人，其中台灣人高達88萬人，佔比將近四成。面對如此龐大的旅客數量，如何維護台灣的良好形象，成為出國前必須思考的重要課題。

