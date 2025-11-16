《這個世界上再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》
求職不順的人會陷入雙重困境：既缺錢，也缺支持系統。失業者多半選擇自我封閉，不願出門社交，既能節省開支，也能避免面對「別人都過得比我好」的殘酷現實。(圖片來源/pexels)
演唱會排椅子——百工迎新典禮
你還記得上一次生活帶來悸動的感覺嗎？
百工計畫第一份工作，每個畫面都讓情緒有強烈波動。
上一次是壯遊，這一次是壯打。
壯年打工。
脫離職場十年後，以四十歲的年齡重返求職市場，除了是「再就業」，也是一場職能測試，考驗我還能勝任什麼工作？別人會用什麼眼光看我？在這個講求即戰力的市場裡，我還被需要嗎？
我內心懷著不安，動手下載市面上的主流打工平台，沒想到，打工市場比我想像中單純許多，不用撰寫繁瑣的履歷，也不用寫五百字自我介紹。打工平台不在乎你的職場豐功偉業，只要你能來、能工作、願意配合時間，事情就成了。
這是我重新認識「勞動市場」的第一課，有些職場，不靠文字堆砌能力證明，而是靠一雙手與積極的態度。
我應徵到的第一份打工，台北小巨蛋排椅子，雇主沒用蘇格拉底式的提問問我為何要來這裡工作？你想從這份工作獲得什麼？
我按下應徵鍵，不到二分鐘立刻回訊：
「跟您說明這是勞力工作，要協助師傅排桌椅且完成主管交代事宜，確認是否有意願？」
我當然有意願，從安裝程式到獲得工作，花費不到十分鐘，比出門下樓買早餐還快。
我選這工份有三個理由：可以看演唱會舞台後台、四小時工時、工作內容簡單。對我這位久未接觸職場的人，是理想的起點，而且一想到能窺探演唱會後台，興奮感不亞於出國探險。
報到前一晚，集合地點才在Line群組公布，帶點神祕色彩的召集方式，讓我有當臥底特務的錯覺。隔天一早，我送完小孩上學，提早半小時抵達現場，像第一次搭飛機出國旅行的世界新鮮人，心情激動到原地起飛。
集合點在小巨蛋停車場入口旁的一處空地，現場來了二十多名男生，年齡集中在二十出頭，有幾位看起來還像學生。我環顧四周，自己應該是年齡排行第二高，僅次於一位看起來五十歲的大哥。
雇主是一位中年男子，長相粗獷，給人不易親近的感覺，沒有自我介紹，也沒有寒暄，第一句話就是簡潔的：「來，簽到。」我簽到後，開始感到一絲緊張，畢竟我沒經驗，其他人看起來是打工老手，更襯托出我這位中年新人的生疏。
八點整，兩台二十六噸大貨車抵達，我們一行人像秘密行動小隊，進入小巨蛋的後場卸貨區，車上載著成堆的椅子，先有堆高機把椅子卸下貨車，再人力移至演唱會舞台前排，我推估有二千張以上的椅子。工作任務是把椅子搬到舞台區、對齊水線、椅子與椅子用束帶綁好、最後抹布擦拭。這不是一份可以偷懶的任務，而是拼效率、拚體力的工作。
過程中，沒有人說笑與閒聊，現場充滿鐵器碰撞聲、膠帶撕扯聲與師傅怒吼聲。有一次我位置沒對齊，挨了一頓罵：「看不出來歪掉了嗎？你家是這樣排椅子嗎？」
我認了，畢竟我家也沒幾張椅子。這些話不中聽，但我知道沒惡意，師傅們追求的是效率與準度，沒時間讓我慢慢學習。
工作四小時後，我望著排列整齊的一整片椅海，心裡有一種莫名的成就感。終於理解，一場看似光鮮亮麗的演唱會背後，原來需要這麼多無名的勞動者，他們搬著重物、流著汗，卻不會被螢光幕看見，也不會被觀眾記住。
中午十二點收工，雇主一一唱名，大家排隊領工資，領到現金的當下，我看著手中的八百元，它是我領過最有重量的鈔票，重到讓我腰痠背痛。
回到家，大A問我：「怎麼樣？好玩嗎？」
我癱在沙發上說：「我骨頭快散了，我真的該開始練身體了。」之後幾天，感覺像被卡車輾過，全身每一塊肌肉都在哀嚎。每走一步，都是在教訓幾天前還自以爲年輕的人。
但這種痛是值得的，就像一陣子沒運動的人，動過後會全身痠痛，身體在提醒主人有多少日子不運動。痠痛對著我說，自己還能靠身體完成一件任務，還能被社會需要、還能換得報酬；也讓我明白，我實際年齡四十歲，身體年齡卻像八十歲。
第一份工作選在小巨蛋，有舞台、有椅子，沒有比這裡更適合當百工迎新典禮的現場。
放風時間 求職困境會打擊心境
時間被按下快轉鍵，一轉眼，我求職打工的日子，已滿整整一年。
這一年來，心情像坐雲霄飛車般起伏不定，起初懷抱著滿腔熱血，開展百工計畫，想挑戰一百種工作，但現實總有辦法把熱情澆熄，中途曾經歷兩個月的失業空窗期，投履歷如石沉大海，那段期間，我不斷懷疑自己的能力、覺得不如人，最終不得不調整思維與期望。
有時我會想，對某些人來說，僅僅一星期的求職不順，就足以摧毀原本建立多年的自信心，這種內傷比帳戶裡的餘額歸零還更令人難受。沒有工作時，不只是生活經濟停擺，連帶的還有身份認同、社會連結與未來的想像，全開始崩塌。
有次，我帶著失業者的心情，傳訊問一位諮商師朋友：「你的個案中，有人是因為求職不順而前來求助的嗎？」
他回了一句：「很少，因為失業者通常沒錢，所以也不會來看諮商。」
我發現，求職不順的人會陷入雙重困境：既缺錢，也缺支持系統。失業者多半選擇自我封閉，不願出門社交，既能節省開支，也能避免面對「別人都過得比我好」的殘酷現實。漸漸的，失業者與社會的連結也一併斷裂。
正因如此，當我「有意識」地覺察到求職卡關，決定主動調整心態，與其在原地焦躁，不如先從「預期」開始修正。
首先，我放棄了「一定要找到理想職缺」的預期，原本設定的目標是找業務、行銷企劃或一些聽起來比較有趣、有特色的職缺，久而久之我發現，職缺就像便利商店架上的瓶裝水，看起來琳瑯滿目，但本質大同小異。
最重要的是，我認清一個現實，長期缺工的工作，大多出現在同樣幾個產業，如餐飲、清潔與展場支援等，這些職缺像是求職市場的長客，不會突然消失，也不容易飽和。於是，我改變策略，主動選擇「固定缺工」的行業，但每次換不同店家與老闆，希望從人與環境的變化中，找出一點點觀察的趣味。
我就像進行社會田野調查，從飯店餐廳做到另一間網美餐廳，我慢慢認識到「環境造人」這句話不是假的，即使是同一個職務，在不同氛圍下養成的人格特質也截然不同。
其次，我放下對薪資的執著。剛開始的我，總會不自覺地開啟「比較模式」，每看到一個薪資，就立刻與前一份工作比較，思考「划不划算」，尋找勞動報酬率最高的職缺。
後來決定改變心態，投低時薪工作之前，我會勉勵自己：「要讓精神收穫，大於收入」、「不讓低薪，拉低自己的工作態度。」
最後一個重大修正，是「履歷照片」。以前天真以為，只要工作經歷夠扎實，雇主根本不會在意照片，我大錯特錯，一張有精神、給人好印象的照片，才是雇主心中最扎實的履歷。換了照片後，求職回覆率大幅提升。在台灣這片土地上，第一印象依然扮演著極為重要的角色，照片傳遞的不只是臉，而是整體的能量狀態。
三個調整：修正對工作的預期、放下對薪水的執著、換上更有精神的履歷照。幫助我度過了失業卡關的低潮期，目前求職的節奏順利，平均每個月能找到八至十份短期工作，即使偶爾遭遇空窗期，已經學會不把「沒工作」放大成「我很失敗」。
撞牆期教會我一件事，最快改變困境的方法，是換心境。
可能有人會問：「不知從何開始，也沒動力改變心境，怎麼辦？」
卡在原地、提不起力氣，不用逼自己立刻振作，可以先換個環境，呼吸新鮮空氣，出門走走停停、看看人群。
我有好幾次走進公園、坐在路邊發呆看人群，每次總能看見過得比我辛苦，卻還沒放棄的人，自己好像就沒理由繼續躲起來。
內容來源： 《百工計畫：這個世界上，再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》藍白拖／大塊文化© 2025
更多信傳媒報導
母親20年來每2小時起床一次，為女兒測血糖...如何克服第1型糖尿病患長期照護的挑戰？
創新廟宇文化 古老祭儀的當代演繹
2025思辨之夜高雄中山大學登場 以「海洋」為題 探索島嶼如何啟發世界
其他人也在看
從好慘到駕輕就熟！「蝸牛」女為健康單車環騎台北 2年近4萬公里
自行車友張桂芳自2023年起，參加台北市工務局水利工程處籌辦的「環騎台北」，挑戰騎乘單趟66公里，2年下來累積600餘趟，換算至少3萬9000多公里，自謙與其他男性車友相比，沒那麼厲害，「我騎得很慢，綽號蝸牛小小。」但相信勤能補拙，從第一趟騎到心悸，路都走不穩，「當時真的滿悽慘的」，一次又一次練習，自由時報 ・ 15 小時前
內湖警匪追逐！毒男持刀衝撞 棄車逃逸遭逮
內湖警匪追逐！毒男持刀衝撞 棄車逃逸遭逮EBC東森新聞 ・ 16 小時前
基隆男委託房地產公司賣地…竟私下「不管房仲」簽約成交！賠償金曝光
基隆一名屋主委託房仲公司專任銷售土地，期間房仲公司也有成功媒合買家，怎料這名屋主竟私下與買方簽約、完成過戶，最後被房仲公司提告求償。雖然屋主辯稱他是受到房仲公司「詐欺」才會簽署延展委託銷售同意書，但經基隆地方法院審理後，認定屋主並無證據佐證此事，最終判處屋主需賠償違約金22萬8000元，全案仍可上訴。鏡報 ・ 15 小時前
金管會金檢揭缺失 銀行不動產放款控管「破口」
依據《銀行法》72條之2規定，不動產放款不可超過存款與金融債的3成，根據金管會資料顯示，雖然比重從民國110年的26.82％，下降到了今年的8月底的25.89％。但銀行業的住宅和企業建築放款卻是持續上升，110年底放款餘額還為12.53兆元、但到了今年8月已經增加到15.42兆元，而比...CTWANT ・ 1 天前
中部顱顏家庭齊聚麗寶樂園 20歲施羽桂勇敢面對先天神經纖維瘤
羅慧夫顱顏基金會今天在台中市麗寶樂園「世界劇場」舉辦中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎，173個顱顏家庭、共587人齊聚參與，女大生施羽桂因罹患先天神經纖維瘤，影響其相貌，甚至視力，3年動了5次手術，她上台分享，特別感謝父母始終以正向態度陪伴，讓她學會接受腫瘤就是自己的一部分，強調「接受了我就是自由時報 ・ 20 小時前
泰國男星走進把「青木瓜當蘋果削皮」 黃宣被辣到噴火
泰國男星Mile與Apo在實境節目中玩得意猶未盡，乾脆走進廚房「開桌」慰勞同伴陳柏霖、YELLOW黃宣與陳妤；兩人分工上陣，Apo先在檯前手忙腳亂，竟把青木瓜當蘋果削皮，Mile見狀寵溺接手，刀起刀落把青木瓜切成勻細長絲，家鄉味青木瓜沙拉隨即成形。嗜辣的他試味時見陳柏霖、黃宣被生辣椒「辣到噴火」，立刻調低辣度；Apo則補上一盤打拋豬肉，雖然少了泰國羅勒，但靠著其他香料一樣香氣四溢。Yahoo娛樂訊息 ・ 17 小時前
川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普暗示將對委內瑞拉動武，引發全球關注。CNN報導，美軍已派遣最大航艦「福特號」至拉美地區，並在當地部署約1.5萬名軍事人員及十多艘戰艦，軍事集結規模堪比1989年入侵巴拿馬。中央社 ・ 11 小時前
頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋
政治中心／綜合報導中國揚言追捕民進黨立委沈伯洋持續引發關注！但國會藍綠態度差很大，羅智強更發文嗆，剝奪陸配參政權還要韓國瑜保護嗎？沈伯洋底下留言狠酸你們保護我，我才危險吧？聯電創辦人曹興誠近期頻頻發文力挺沈伯洋，也推他選台北市長，別留在立法院被糟蹋。民視 ・ 15 小時前
五月天跨年降臨台中！何欣純嘆她不懂行銷：學學陳其邁吧
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導將代表民進黨參選2026台中市長的立委何欣純昨(11/15)表示，1個多月後的跨年，台中將迎來天團五月天，但不少旅宿、店家反映...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
照顧心理健康 賴清德：1.3億元推兒少心智病房計畫
台灣面臨少子女化威脅，賴清德總統今表示，為鼓勵兒科及相關科別醫師留任，政府已提出獎勵措施，另也透過幼兒專責醫師制度、提升相關醫療給付等措施，希望兒童可以獲得穩定的健康照顧，且在兒童心理健康方面，政府補助1.3億元推動兒童、青少年精神醫療心智病房計畫，希望提供身心的完整照顧。自由時報 ・ 16 小時前
星座理財(11月17日～11月21日)－獅子座（7月23日～8月23日）謹言慎行 聆聽為先
謹言慎行，尤其是肺腑之言，能不說就別說了。事業職場上的重要抉擇，稍安勿躁，避開本周再說。向強者學習，是為了可以站在巨人肩膀，就從聆聽開始。尤其要避開的是對於人的先入為主，同時也在告訴獅子們不要被人影響心情。投資求財，掌握短線調節賣點為先。幸運物與色彩：白玉與金色。幸運數字：8、7、6、3及其組合。工商時報 ・ 1 天前
芬普尼蛋食安風波！雞蛋代碼藏飼養玄機 選蛋先懂代碼
彰化文雅畜牧場爆發「芬普尼（Fipronil）」蛋品汙染食安事件，15萬顆流入10縣市，衛福部公布違規蛋品「噴印溯源編碼」，最後一個英文字母均為「C」，代表產自出於關在籠子內、幾無活動空間的母雞。不少媒體人呼籲，消費者應了解代碼含義，進而選擇放牧或有機雞蛋，以行動支持更人道的畜產產品。NOW健康 ・ 22 小時前
彰化市5樓老公寓深夜惡火！濃煙灌樓17人嗆傷送醫
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】暗夜驚魂！彰化市中華西路一棟五層樓老公寓今（16）日清晨突傳惡火，騎 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
27歲女僅13公斤 社福醫療介入關懷
已經27歲，體重卻只有13公斤，難以想像，卻就發生在雲林，是慈濟人醫會往診、關懷的對象，她患有多重疾病，卻因為生活環境，營養不良、也沒有穩定就醫，這次人醫會出動，有雲林衛生局一起，了解她實質需求。...大愛電視 ・ 1 天前
中共「黃海實彈射擊」共3天！針對性強烈 日方：說好的互利共贏呢？
日本首相高市早苗上任後，一系列的暗中挺台發言引發中共嚴重不滿，甚至中國駐日大使薛劍不顧自己站在別人家土地，甚至大放厥詞要「斬首」，沒想到目前仍一波未平一波又起，中方於15日宣布，將從11月17日到19日，將在黃海展開為期3天的實彈軍演，禁止船隻駛入該海域，此外，中國進一步呼籲公民不要前往日本，也遭日方回應，說好的「互利共贏」呢？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋最強冷空氣 明起北台灣降溫
入秋最強冷空氣 明起北台灣降溫明起連三天溼涼 北部低溫下探16℃中南部日夜溫差大 低溫16~18℃不只降溫還下雨 北基宜整天有雨基隆北海岸雙北山區 宜蘭防大雨中部晴朗穩定 周三雲量偏多宜蘭整周有雨...大愛電視 ・ 13 小時前
59歲女反覆腹痛竟是「肝內結石」作祟！醫：合併3症狀千萬別再拖
【健康醫療網／記者陳靖安報導】慢性腹痛常被誤以為腸胃不適，但背後可能潛藏重大危機！一名59歲陳女士長期承受間歇性腹痛，九月間於外院住院治療仍無改善，出院後轉至臺中市立老人復健綜合醫院，由肝膽腸胃科內科部部長賴學洲醫師安排腹部超音波及核磁共振檢查，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，後經一般外科主任曹連誠醫師評估，安排3D立體內視鏡左肝切除加膽囊切除手術。患者術後恢復良好，成功擺脫惱人的腹痛與長年不適。 3D立體內視鏡微創手術 傷口小、恢復快 肝臟及膽道手術過去大多以開腹方式進行，術後疼痛及恢復期長。此次採用的3D立體內視鏡技術可清晰呈現肝臟內細微結構，3D立體視角搭配螢光血流影像，即時辨識血管與膽管位置，提高手術安全性與精準度。15公分大的肝臟組織，僅透過約5公分傷口取出，可大幅降低術後疼痛與感染風險，縮短住院及復原時間，保留最多肝臟功能，同時避免肝內膽管癌長期風險。 腹痛合併發燒、黃疸、噁心應提高警覺 避免癌症風險 醫師提醒，腹痛若反覆發生、無法以一般胃腸藥物改善，應及早就醫檢查，特別是合併發燒、黃疸、噁心等症狀，更應提高警覺。膽囊結石與肝內結石可能導致反覆感健康醫療網 ・ 15 小時前
日中情勢緊張 共同民調發布二次叫停
（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天再次因中方要求而延期發布，可能因為中國政府強烈抗議日本首相高市早苗在國會上針對「台灣有事」的相關答詢。中央社 ・ 13 小時前
普發萬元入帳！藝奇約吃火焰系列「極炙」套餐
「普發萬元」入帳就用日式料理犒賞自己，王品集團日式品牌「藝奇 日式料理」品牌升級，即日起推出全新「極炙套餐」，全套7道美餚，均一價880元，包含明星主餐「火焰系列」，結合桌邊火焰秀展演，以及日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，呈獻視覺、味覺與香氣等感官體會交織成的五感體驗。早鳥限定優惠開跑，即日起至12/10，憑活動畫面前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台中龍井圖書館婦人遭蛇吻 已撒石灰防蛇入館
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市龍井圖書館今天有婦人遭眼鏡蛇咬傷，後在館內捕獲30公分長的眼鏡蛇。台中市政府說，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇，巡查館內外情況並撒布石灰，預防蛇類入館。中央社 ・ 15 小時前