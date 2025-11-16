《這個世界上再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》

求職不順的人會陷入雙重困境：既缺錢，也缺支持系統。失業者多半選擇自我封閉，不願出門社交，既能節省開支，也能避免面對「別人都過得比我好」的殘酷現實。(圖片來源/pexels)

演唱會排椅子——百工迎新典禮

你還記得上一次生活帶來悸動的感覺嗎？

百工計畫第一份工作，每個畫面都讓情緒有強烈波動。

上一次是壯遊，這一次是壯打。

壯年打工。

脫離職場十年後，以四十歲的年齡重返求職市場，除了是「再就業」，也是一場職能測試，考驗我還能勝任什麼工作？別人會用什麼眼光看我？在這個講求即戰力的市場裡，我還被需要嗎？

我內心懷著不安，動手下載市面上的主流打工平台，沒想到，打工市場比我想像中單純許多，不用撰寫繁瑣的履歷，也不用寫五百字自我介紹。打工平台不在乎你的職場豐功偉業，只要你能來、能工作、願意配合時間，事情就成了。

這是我重新認識「勞動市場」的第一課，有些職場，不靠文字堆砌能力證明，而是靠一雙手與積極的態度。

我應徵到的第一份打工，台北小巨蛋排椅子，雇主沒用蘇格拉底式的提問問我為何要來這裡工作？你想從這份工作獲得什麼？

我按下應徵鍵，不到二分鐘立刻回訊：

「跟您說明這是勞力工作，要協助師傅排桌椅且完成主管交代事宜，確認是否有意願？」

我當然有意願，從安裝程式到獲得工作，花費不到十分鐘，比出門下樓買早餐還快。

我選這工份有三個理由：可以看演唱會舞台後台、四小時工時、工作內容簡單。對我這位久未接觸職場的人，是理想的起點，而且一想到能窺探演唱會後台，興奮感不亞於出國探險。

報到前一晚，集合地點才在Line群組公布，帶點神祕色彩的召集方式，讓我有當臥底特務的錯覺。隔天一早，我送完小孩上學，提早半小時抵達現場，像第一次搭飛機出國旅行的世界新鮮人，心情激動到原地起飛。

集合點在小巨蛋停車場入口旁的一處空地，現場來了二十多名男生，年齡集中在二十出頭，有幾位看起來還像學生。我環顧四周，自己應該是年齡排行第二高，僅次於一位看起來五十歲的大哥。

雇主是一位中年男子，長相粗獷，給人不易親近的感覺，沒有自我介紹，也沒有寒暄，第一句話就是簡潔的：「來，簽到。」我簽到後，開始感到一絲緊張，畢竟我沒經驗，其他人看起來是打工老手，更襯托出我這位中年新人的生疏。

八點整，兩台二十六噸大貨車抵達，我們一行人像秘密行動小隊，進入小巨蛋的後場卸貨區，車上載著成堆的椅子，先有堆高機把椅子卸下貨車，再人力移至演唱會舞台前排，我推估有二千張以上的椅子。工作任務是把椅子搬到舞台區、對齊水線、椅子與椅子用束帶綁好、最後抹布擦拭。這不是一份可以偷懶的任務，而是拼效率、拚體力的工作。

過程中，沒有人說笑與閒聊，現場充滿鐵器碰撞聲、膠帶撕扯聲與師傅怒吼聲。有一次我位置沒對齊，挨了一頓罵：「看不出來歪掉了嗎？你家是這樣排椅子嗎？」

我認了，畢竟我家也沒幾張椅子。這些話不中聽，但我知道沒惡意，師傅們追求的是效率與準度，沒時間讓我慢慢學習。

工作四小時後，我望著排列整齊的一整片椅海，心裡有一種莫名的成就感。終於理解，一場看似光鮮亮麗的演唱會背後，原來需要這麼多無名的勞動者，他們搬著重物、流著汗，卻不會被螢光幕看見，也不會被觀眾記住。

中午十二點收工，雇主一一唱名，大家排隊領工資，領到現金的當下，我看著手中的八百元，它是我領過最有重量的鈔票，重到讓我腰痠背痛。

回到家，大A問我：「怎麼樣？好玩嗎？」

我癱在沙發上說：「我骨頭快散了，我真的該開始練身體了。」之後幾天，感覺像被卡車輾過，全身每一塊肌肉都在哀嚎。每走一步，都是在教訓幾天前還自以爲年輕的人。

但這種痛是值得的，就像一陣子沒運動的人，動過後會全身痠痛，身體在提醒主人有多少日子不運動。痠痛對著我說，自己還能靠身體完成一件任務，還能被社會需要、還能換得報酬；也讓我明白，我實際年齡四十歲，身體年齡卻像八十歲。

第一份工作選在小巨蛋，有舞台、有椅子，沒有比這裡更適合當百工迎新典禮的現場。

放風時間 求職困境會打擊心境

時間被按下快轉鍵，一轉眼，我求職打工的日子，已滿整整一年。

這一年來，心情像坐雲霄飛車般起伏不定，起初懷抱著滿腔熱血，開展百工計畫，想挑戰一百種工作，但現實總有辦法把熱情澆熄，中途曾經歷兩個月的失業空窗期，投履歷如石沉大海，那段期間，我不斷懷疑自己的能力、覺得不如人，最終不得不調整思維與期望。

有時我會想，對某些人來說，僅僅一星期的求職不順，就足以摧毀原本建立多年的自信心，這種內傷比帳戶裡的餘額歸零還更令人難受。沒有工作時，不只是生活經濟停擺，連帶的還有身份認同、社會連結與未來的想像，全開始崩塌。

有次，我帶著失業者的心情，傳訊問一位諮商師朋友：「你的個案中，有人是因為求職不順而前來求助的嗎？」

他回了一句：「很少，因為失業者通常沒錢，所以也不會來看諮商。」

我發現，求職不順的人會陷入雙重困境：既缺錢，也缺支持系統。失業者多半選擇自我封閉，不願出門社交，既能節省開支，也能避免面對「別人都過得比我好」的殘酷現實。漸漸的，失業者與社會的連結也一併斷裂。

正因如此，當我「有意識」地覺察到求職卡關，決定主動調整心態，與其在原地焦躁，不如先從「預期」開始修正。

首先，我放棄了「一定要找到理想職缺」的預期，原本設定的目標是找業務、行銷企劃或一些聽起來比較有趣、有特色的職缺，久而久之我發現，職缺就像便利商店架上的瓶裝水，看起來琳瑯滿目，但本質大同小異。

最重要的是，我認清一個現實，長期缺工的工作，大多出現在同樣幾個產業，如餐飲、清潔與展場支援等，這些職缺像是求職市場的長客，不會突然消失，也不容易飽和。於是，我改變策略，主動選擇「固定缺工」的行業，但每次換不同店家與老闆，希望從人與環境的變化中，找出一點點觀察的趣味。

我就像進行社會田野調查，從飯店餐廳做到另一間網美餐廳，我慢慢認識到「環境造人」這句話不是假的，即使是同一個職務，在不同氛圍下養成的人格特質也截然不同。

其次，我放下對薪資的執著。剛開始的我，總會不自覺地開啟「比較模式」，每看到一個薪資，就立刻與前一份工作比較，思考「划不划算」，尋找勞動報酬率最高的職缺。

後來決定改變心態，投低時薪工作之前，我會勉勵自己：「要讓精神收穫，大於收入」、「不讓低薪，拉低自己的工作態度。」

最後一個重大修正，是「履歷照片」。以前天真以為，只要工作經歷夠扎實，雇主根本不會在意照片，我大錯特錯，一張有精神、給人好印象的照片，才是雇主心中最扎實的履歷。換了照片後，求職回覆率大幅提升。在台灣這片土地上，第一印象依然扮演著極為重要的角色，照片傳遞的不只是臉，而是整體的能量狀態。

三個調整：修正對工作的預期、放下對薪水的執著、換上更有精神的履歷照。幫助我度過了失業卡關的低潮期，目前求職的節奏順利，平均每個月能找到八至十份短期工作，即使偶爾遭遇空窗期，已經學會不把「沒工作」放大成「我很失敗」。

撞牆期教會我一件事，最快改變困境的方法，是換心境。

可能有人會問：「不知從何開始，也沒動力改變心境，怎麼辦？」

卡在原地、提不起力氣，不用逼自己立刻振作，可以先換個環境，呼吸新鮮空氣，出門走走停停、看看人群。

我有好幾次走進公園、坐在路邊發呆看人群，每次總能看見過得比我辛苦，卻還沒放棄的人，自己好像就沒理由繼續躲起來。

內容來源： 《百工計畫：這個世界上，再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》藍白拖／大塊文化© 2025

