「這個人」很會造勢！郭正亮曝李四川選新北最大隱憂

《美麗島電子報》23日公布新北市長選戰最新民調，若藍白整合成功由李四川出戰，他將以45.8%支持度大勝民進黨提名人蘇巧慧的36%，雙方差距達9個百分點。然而若藍白合破局演變三腳督，李四川領先幅度將大幅縮水至僅1.5個百分點，選情恐陷入膠著。前立委郭正亮對此呼籲，藍營必須妥善處理與白營的關係。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

根據《美麗島電子報》民調顯示，若藍白未能整合，在國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌的三腳督情境下，李四川支持度為34.2%，蘇巧慧以32.7%居次，黃國昌則以15.4%墊底。相較於藍白合作時的9個百分點優勢，三腳督下李四川領先蘇巧慧的幅度僅剩1.5個百分點，不僅落在誤差範圍內，選情也將變得極為緊繃。

郭正亮在節目《何橞瑢辣晚報》上直言，三腳督情況下李四川贏不到2個百分點就很有可能會輸，而且蘇巧慧的父親蘇貞昌相當擅長造勢，一定會出一些招數，把緊張態勢拉得更加緊繃。

前行政院長蘇貞昌。（圖／中天新聞）

郭正亮分析，蘇巧慧並非民進黨最強候選人，但黨內沒有人敢得罪其父，因此前立委羅致政、立委吳秉叡與張宏陸等原本更會選舉的人選自動退讓，才形成現有局面。

郭正亮強調，即便李四川民調可以勝出，仍須好好處理與民眾黨的關係，在議員部分禮讓也可以，因為民眾黨目前在新北僅有1席。他指出，黃國昌曾明確表示希望民眾黨在新北市能有黨團，也就是需要3席，否則延攬入小內閣也是選項，就看屆時如何協調。

該項新北市長選情民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查時間為2026年1月19日至21日，調查範圍為新北市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

