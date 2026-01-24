「這個人」很會造勢！郭正亮曝李四川選新北最大隱憂
《美麗島電子報》23日公布新北市長選戰最新民調，若藍白整合成功由李四川出戰，他將以45.8%支持度大勝民進黨提名人蘇巧慧的36%，雙方差距達9個百分點。然而若藍白合破局演變三腳督，李四川領先幅度將大幅縮水至僅1.5個百分點，選情恐陷入膠著。前立委郭正亮對此呼籲，藍營必須妥善處理與白營的關係。
根據《美麗島電子報》民調顯示，若藍白未能整合，在國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌的三腳督情境下，李四川支持度為34.2%，蘇巧慧以32.7%居次，黃國昌則以15.4%墊底。相較於藍白合作時的9個百分點優勢，三腳督下李四川領先蘇巧慧的幅度僅剩1.5個百分點，不僅落在誤差範圍內，選情也將變得極為緊繃。
郭正亮在節目《何橞瑢辣晚報》上直言，三腳督情況下李四川贏不到2個百分點就很有可能會輸，而且蘇巧慧的父親蘇貞昌相當擅長造勢，一定會出一些招數，把緊張態勢拉得更加緊繃。
郭正亮分析，蘇巧慧並非民進黨最強候選人，但黨內沒有人敢得罪其父，因此前立委羅致政、立委吳秉叡與張宏陸等原本更會選舉的人選自動退讓，才形成現有局面。
郭正亮強調，即便李四川民調可以勝出，仍須好好處理與民眾黨的關係，在議員部分禮讓也可以，因為民眾黨目前在新北僅有1席。他指出，黃國昌曾明確表示希望民眾黨在新北市能有黨團，也就是需要3席，否則延攬入小內閣也是選項，就看屆時如何協調。
該項新北市長選情民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查時間為2026年1月19日至21日，調查範圍為新北市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
延伸閱讀
藍新北市長人選本週協調 劉和然：破壞情誼非常不值得
藍營新北市長人選未定 李四川：交給黨內協調、選舉一定要勝利
小雞焦慮！誰代表國民黨與民眾黨一較高下？劉和然曝重大協調時程
其他人也在看
被四金釵抹黑！民眾黨汐止區主任退黨內議員初選 黃國昌：沒人有特權
有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕今（26日）發出退選聲明，點名被黨主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑影射，自己已忍無可忍，身心俱疲，故決定退出議員黨內初選。對此，黃國昌表示，黨內初選是公正、公平、公開的，沒有任何人享有特權，就是以全民調的方式來挑選出最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
美麗島民調「李四川領先黃國昌」侯友宜談交棒這樣說
美麗島民調「李四川領先黃國昌」侯友宜談交棒這樣說EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫療專車動態難掌握 鄭宇恩促改善三芝石門就醫交通
（記者陳志仁／新北報導）為滿足三芝、石門地區長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，新北市規劃多條醫療專車路線， […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
白安回家鄉開唱! 宇宙人小玉驚喜現身 直呼:沒彩排好刺激
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 新北報導創作才女白安，星期天在新莊宏匯廣場開唱，她笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱，也為演出增添不少驚喜。民視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬對台影響？他分析：長期風險上升
[NOWnews今日新聞]中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出因「嚴重違紀違法」，遭到立案調查，中央軍委原7人班子目前只剩下主席習近平及...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營中市長提名2/6第二次協調 再不成需當場談出產生人選方式
國民黨兩位有意參選中市長參選人副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，因人選遲未定，兩陣營殺紅了眼，連盧秀燕都忍不住為提名設下2月19日的最後時間，對此，中市黨部主委蘇柏興表示，黨中央將在2月6日進行第二次協調，希望當天要協調成功，若協調不成，就需當場雙方談出產生人選的方式。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨內互打再加一 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊
政治中心／綜合報導民眾黨內互打再加一！有意投入新北汐金萬議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕發出退選聲明，點名四大金釵之一的陳語倢抹黑攻擊，還意有所指地表示，黨內大咖的部分，大家都看得很清楚。雖然民眾黨主席黃國昌表示初選公平公正，但民眾黨創黨黨員朱蕙蓉抱不平，痛批這是很惡劣的逼人走的方式。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
新北市長藍營人選難產？ 侯友宜喊放心：彼此很熟！會團結向前
2026大選逐漸逼近，備受關注的新北市長選戰，民進黨已經定於一尊由立委蘇巧慧披掛上陣；國民黨、民眾黨不只還沒喬好是否「藍白合」，國民黨甚至連推誰出來選都還沒決定。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪喊話要支持者放心，「潛在的候選人我們都非常熟悉，彼此之間都會照既有節奏程序，好好的團結往前走。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
黃守仕退選！黃國昌「四大金釵」再惹議 四叉貓狠酸：菜雞互啄
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌推動「四大金釵」參選地方議員，卻引爆黨內紛爭。繼前發言人李有宜日前退黨，傳出不滿遭冷處理後，有意參選議員的白營汐止區主任黃守仕今（26）日也宣布退出黨內初選，並指控遭同黨人士陳語倢抹黑攻擊。相關爭議引發網紅四叉貓關注，直言民眾黨「四大金釵黨內互打」，質疑人事布局空降搶位，引發基層反彈。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 196則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 1 天前 ・ 49則留言
1.25兆軍購案為何不讓過？劉寶傑曝街訪「反綠現象」：民進黨怪不得別人
總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆元的國防特別條例，要打造台灣之盾，而行政院所提出的「國防特別條例草案」一直遭到藍白立委在立法院程序委員會封殺。對此，媒體人劉寶傑在節目《范琪斐的美國時間》指出，台灣現在很流行的街頭訪問，而民眾不投綠、投藍白，討厭綠的原因就是「貪腐」，永遠懷疑政府在貪，這也是軍購案預算為何一直不通過的原因，民進黨不得不面對這件事情，就......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 817則留言
高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是...
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導前立委高嘉瑜今（25）日宣布，正式投入民進黨台北市議員第二選區（內湖、南港）議員初選。她打趣自嘲，這次可說是「重新做人」，因為基層希望她繼續留在港湖深耕，期盼能在選區內應選9席議員中，讓綠營能開出4席全上的好成績，這也象徵她將再度與曾共同競選立委的台灣基進前秘書長吳欣岱再度對決。民視 ・ 1 天前 ・ 76則留言
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 32則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案
即時中心／黃于庭、許雯絜報導宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案 更多民視新聞報導剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝民視影音 ・ 36 分鐘前 ・ 1則留言
宜蘭議長張勝德家族工程案受質疑 綠白同聲建議說明清楚
爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德，今天被質疑家族承包縣內工程低價搶標又未利益迴避，張勝德直球對決「可受外界審視」。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，則建議受質疑說明清楚，讓縣民了解預算使用。張勝德回應，公司可接受審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊「捕風捉自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13則留言
張又俠落馬內幕曝！WSJ：向美洩漏核武機密
[NOWnews今日新聞]中共軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立24日驚傳「嚴重違法違紀」遭立案調查。《華爾街日報》披露，張又俠落馬的關鍵，竟是涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武器機密數據，被指控對國安重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言