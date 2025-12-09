這個城市高齡人口全台最高！長者跌倒占事故傷害近3成，專家：及早檢測、智慧防跌才能守住健康

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

台北市人口老化速度持續攀升，根據國家發展委員會統計，台灣已步入高齡社會，老年人口占比逐年上升；而台北市更是全台老化最快速的城市，全市12個行政區老年人口占比全部超過20%，整體占比更是全台最高。

隨著人口高齡化，跌倒事故風險也急速升高。根據衛生福利部資料，事故傷害是台北市2024年十大死因之一，其中跌倒相關事故傷害死亡率排名第二，占比高達 28.9%。

長者傷害最常見：骨折占近1/4

台北市最新事故傷害分析報告顯示，65歲以上長者中，骨折占受傷類別的 23.5%，是最常見的傷害型態；不少長者是在家中、浴室、樓梯或外出時不慎跌倒，導致骨折並送急診就醫。

報告同時指出，跌倒是長者進出急診的主要原因之一。台北市信義區健康服務中心主任周真貞提醒，跌倒一旦發生，不僅影響行動能力，還可能造成長期臥床、失能甚至死亡，對家庭與社會皆是沉重負擔。

近 1/4 長者已有衰弱傾向 獨居者更高風險

在跌倒風險檢測中，只有 77% 的受測長者屬於健康族群，另外有 23% 已進入「衰弱前期或衰弱期」，尤其是獨居長者，更是高風險族群，需要及早介入。

周真貞指出，長者肌力不足、反應變慢、平衡感下降，都是跌倒的主因；若能提早發現衰弱徵兆並介入訓練，就能有效預防跌倒。

智慧防跌：案例見證改善成效

一位 65 歲劉奶奶的前後測成果，透過定期檢測、肌力訓練與環境改造，生活能力明顯改善。周真貞表示：「跌倒不是運氣，而是可預防的風險。」

防跌三大守則：先檢測、會訓練、改環境

根據國民健康署長者防跌手冊提醒：

1. 定期檢測功能

肌力、平衡、行走速度

衰弱風險評估

及早發現，才能及早改善。

2. 肌力與平衡訓練

醫療團隊建議長者每週至少做：

抬腿、深蹲、踏階

太極、緩慢瑜伽

每次 10–15 分鐘，循序漸進

持續訓練能增加肌肉量，減少跌倒機率。

3. 家中環境安全

浴室加裝扶手、防滑墊

走道清除雜物

光線充足，避免絆倒

只要小改造，就能大幅降低跌倒風險。

專家提醒：不要等跌倒才重視

跌倒不是老化必然結果，而是可以預防的傷害。」隨著台北市邁入高齡社會，透過智慧科技、社區照護、家庭支持，守住每一步，是每位長者與家人的共同任務。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

