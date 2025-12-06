這個好玩！ 國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場
▲國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施啟用典禮，縣長許淑華到場主持並親自體驗。(記者蔡榮宗攝)
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。
南投縣政府(六)日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。
許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新
增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。
這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。
園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳妤、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是大呼過癮。
縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區定位為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，同時積極推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，吸引更多遊客停留國姓、帶動地方經濟。
縣府表示，這座園區啟用，是南投縣另一個美好的起點，縣府將持續努力讓南投更美、國姓更亮，期待橋聳雲天成為親子最愛、遊客必訪、居民最常走進的幸福空間。
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
便宜機票都是套路？ 日媒揭航空業「靠這招」 讓利反而賺更多
近年許多旅客在比價時，常常會被某些便宜的機票所吸引，甚至懷疑是不是系統出錯。不過日本媒體揭露，那些「超划算機票」並不是航空公司突然佛心，而是精心部署的Stopover（中途停留）策略——一種讓旅客轉機時可以實際入境、自由活動，甚至住上幾晚的制度，這種模式不僅讓旅客一票玩兩國，更是航空公司用來搶市占的高效商業手法。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供旅遊經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢
莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 16
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
涵蓋北中！國小畢旅「3天2夜6200元」 掀網路熱議
高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年阿里山看日出元旦首道曙光！祝山觀日列車阿里山林鐵售票資訊公布
為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2 時50 分開行第1 班祝山觀日列車。自114 年12 月10 日上午9 時起，接受團體電話預約，18 日上午6 時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線
記者/鄭欣宜報導 交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南台灣好行限定版午後微醺 來瓶「林警官」大玩諧音梗
為推廣「台灣好行」台南關子嶺線與菱波官田線旅遊，西拉雅國家風景區管理處今天（5日）下午推出限定版「台灣好行」午後微醺巴士套裝旅行體驗，結合沿線在地特色啤酒，帶領旅客來趟輕鬆的微醺旅程，愜意品味風景與酒香，也特別提醒理性飲酒、安心返家，讓每位旅客都能創造專屬的浪漫記憶。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
〈 中華旅行社 〉雲霧繚繞翠峰湖 探訪山林秘境
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美？中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
搶季節轉換市場！樂天旅遊指定住宿85折 雄獅推北半球「4大絕美花季」
隨著日本即將邁入為期90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景陸續進入最具代表性的季節狀態。據日本國家旅遊局資料，這段時間的日本是自然景觀最壯麗的時節，而樂天旅遊同步推出「SUPER SALE」，全站指定住宿85折、12月12日當日再加碼12%優惠，讓旅客能以更高彈性規劃深冬行程。緊接著，每年1到3月，北半球氣候轉暖，旅遊市場也隨之迎來賞花熱潮。......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台北直飛長灘島 遊艇派對到越野探險 品冠旅遊推海陸奢華全玩法
【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】菲律賓長灘島（Boracay）以世界級白沙灘、清澈海水與悠閒島嶼氛圍聞名互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
雙子座流星雨 12/14合歡山暗空公園登場
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐 ...台灣新生報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
過年放心去日本玩！中國多家航空宣布 免費退改赴日機票延至明年3月
由於日本首相高市早苗上個月的「台灣有事」說引發中國不滿，中國政府呼籲公民避免赴日旅遊、留學，中國多家航空公司也配合開放免費退改今年的赴日機票。據消息指出，有多家中國航空公司最近表示，免費退改票的服務開放延長到明年（2026）3月28日之前起降的航班，時間已跨越農曆新年假期。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
彰化扇形車庫鐵道嘉年華12/6登場
【記者林玉芬/彰化報導】國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，參山處攜...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話