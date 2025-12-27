這個年難過！60億大廠精金科技關掉南科廠 4條產線全停
年關將近，市值近60億元的科技大廠「精金科技」昨（12/26）董事會決議，將在明年1月31日關閉南科廠，這也是唯一的5.5代AMOLED觸控感應器廠，4條產線將全數關閉。
精金科技前身為「和鑫光電」，2002年掛牌上市，主要製作觸控面板感應器，為全球主動式有機發光二極體（AMOLED）觸控感應器領導供應商，公司市值59億元。
精金科技發布重訊，董事會決議，鑑於全球面板產業供需環境變化以及主要客戶策略調整，AMOLED觸控感應器市場競爭日益激烈，公司將採取審慎且分階段方式，調整相關產線生產規劃，預計最終生產日訂於明年1月31日，南科廠全面停止生產，並啟動產線停機作業及後續轉型規劃。
精金科技資深副總經理周致中表示，5.5代AMOLED觸控感應器廠有4條產線，均將全數關閉。唯一的工廠關閉後，公司營業項目可能改變，未來將先活化資產，再評估後續發展；他也強調，公司不會下市。
周致中進一步提到，韓國面板廠的AMOLED觸控感應器原本由2家工廠代工，除精金科技外，還有一家韓廠，由於市場競爭激烈，韓國面板廠將保留韓廠代工，精金科技退出後將關閉工廠。
至於員工如何安置？周致中表示，將依《勞動基準法》及相關勞動法令規定，審慎規劃並妥善辦理各項配套措施，並依《就業服務法》相關規定列冊通報主管機關，將秉持保障員工權益原則，提供必要協助與溝通機制，降低對員工影響，並遵守各項法令規定。
