這個沒搶到就太虧了！台北美福推線上旅展 彩匯自助餐下殺69折
記者李鴻典／台北報導
農曆春節假期即將到來，適合闔家品嘗的吃到飽自助餐最受歡迎。台北美福大飯店的彩匯自助餐廳迎春送優惠，自2月10日中午12點起至3月10日，限時推出《彩匯新春有禮》線上旅展，午、晚餐及下午茶餐券最低折扣下殺至69折。針對不同人數的聚餐需求，提供單人及雙人套券組合，凡購買午、晚餐套券的消費者，加碼贈送下午茶餐或早餐單人券。
台北美福2026年第一檔線上旅展特別針對喜愛享受午後時光的消費者，推出適用於週五至週日的「下午茶餐單人券」，限時優惠1,060元（原價1,518元，約７折），揪團購買可選購「單人券5張」的套券組合，原價7,590元，旅展限定享約69折的有感優惠，每套只要5,200元，平均每位1,040元。可品嚐油脂豐富的現切鮭魚、鮪魚等精選生魚片，以及花蟹、白蝦等海鮮，更能品嘗美福多道招牌牛肉料理，包含「美福牛肉麵」及肉汁飽滿的「現切爐烤牛肉」等佳餚。
針對企業春酒及家庭聚餐，同步推出多款午、晚餐超值套券，優惠享76折起。午餐及晚餐均提供有單人套券及雙人套券，「平日午餐單人券10張」每套14,100元，平均每位僅需1,410元（原價1,848元），可依用餐人數彈性運用。同時為倆倆成行的消費者，推出「平日午餐雙人券４張」的組合，平均每位也只要1,430元。適用週一至週五的午間餐券，每位優惠加價200元起，即可使用於假日或彈性使用於晚間餐期，一券多享，彈性更多。
適用週日至週五的自助晚餐券，週日用餐不加價。「晚餐單人券8張」的組合，平均每位1,740元，可享原價最高2,288元的餐飲享受。商品組合同樣提供有雙人套券供選擇，「晚餐雙人券4張」優惠價14,080元，平均每位1,760元。新春有禮推「買套券加碼送」活動，購買任一組午餐套券，加贈「早餐單人券」一張，購買任一組晚餐套券，則贈送「下午茶餐單人券」一張。
當春季氣息悄然轉暖，正是品味螃蟹細緻鮮甜的最佳時刻。JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」順應季節節奏，推出期間限定「日本蟹盡享會席」，精選松葉蟹、鱈場蟹與毛蟹入饌，自2026年2月25日至4月30日限時供應。料理團隊以日式會席料理的節制與細膩為核心，透過多層次烹調手法詮釋蟹肉的不同風貌，每位4,300元，為講究生活質感與飲食美學的饕客打造一場春日限定的風味體驗。
序曲以「菊花涼拌毛蟹」開場，食用菊花花瓣映襯蟹肉的清甜，視覺優雅而輕盈；「蟹黃雞蛋豆腐」則以滑順質地揉合濃郁蟹黃香氣，展現溫潤細膩的層次。隨後登場的「松葉蟹湯引及白肉旬魚」回歸食材本味，而「蟹肉生海膽壽司」則以海膽的柔滑甘甜與蟹肉鮮味交織，帶來綿延不散的餘韻。
主菜部分尤為吸睛。「烤鱈場蟹」透過精準炙火引出蟹肉與海味的平衡，香氣飽滿而不張揚；「松葉蟹甲羅揚」將蟹肉與蔬菜丁拌入特製醬汁填入蟹殼後酥炸，外酥內嫩、風味濃郁；而「鱈場蟹天婦羅」則以輕盈麵衣包覆厚實蟹肉，呈現酥脆與彈嫩交錯的口感對比。
套餐後段延續細膩節奏，「馬鈴薯饅頭蟹肉蛋花芡」口感柔潤，「蟹肉琥珀凍」清透雅致，「蟹肉鮭魚卵飯」則以鮮味堆疊收束味蕾，再佐以「花蟹味噌湯」與飯店特製甜點，為整場蟹宴畫下優雅句點。
馬年腳步將近，春意也悄悄在山海湖泊間綻放。力麗觀光整合旗下日月潭、宜蘭與力麗馬告生態園區，於寒假與春節期間推出系列春櫻漫旅住房專案與新春限定慶典活動。緊鄰日月潭畔的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店推出「春櫻漫旅 三天兩夜」住房專案，雙人成行19,999元起，除享用每日早餐外，特別安排「饗沐 全日餐廳」自助式晚餐，再加碼贈送九族文化村門票及日月潭纜車搭乘，輕鬆直達九族櫻花祭。
若較偏好湖畔慢活與文化體驗，力麗日月潭哲園會館推出「跟著櫻花去旅行」住房專案，雙人成行5,398元起，結合「魚藻餐廳」精緻茶食與日月潭纜車體驗，並獨家提供「特色漢服體驗」。而櫻花控心中的聖地武陵農場，力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊，推出「武陵櫻花季專屬」住房方案，提供接駁專車或自駕通行證，限定專案雙人成行5,764元起，免去搶票與長途駕駛的疲憊，輕鬆收藏世界級花海美景。
迎接武陵櫻花綻放，力麗觀光攜手「泰樂客運」推出武陵櫻花季延伸體驗專案，串聯交通與住宿，將賞櫻行程延伸至宜蘭溫泉或山林秘境漫步，讓旅程更加完整從容。其中，宜蘭力麗威斯汀度假酒店「威斯汀輕鬆遊」半日遊，每位1,888元，包含「知味西餐廳」自助式晚餐與露天風呂體驗，適合賞櫻後徹底放鬆身心；而力麗馬告生態園區「賞櫻加映場．走進馬告的夜晚」一泊二食專案，雙人房5,060元起、四人房7,780元起，結合鍋物饗宴、生態導覽與接駁服務，讓櫻花之旅在星空與森林中延續。
力麗觀光旗下各館於農曆春節期間也規劃多元慶典。宜蘭力麗威斯汀度假酒店以白天的春日手作體驗展開新年序曲，包括蜜蠟沙質燭與野生種子 DIY、懷舊烤糰子等親子活動；大年初一(2/17)安排舞獅戰鼓迎新春，晚間結合馬戲雜技與現代琵琶的跨界演出，將節慶氣氛推向高潮。力麗馬告生態園區則推出親子拓福DIY與福袋抽獎活動，邀孩子在山林中設計專屬春聯，感受自然與年節結合的溫馨時光。日月潭力麗溫德姆溫泉酒店強調過年儀式感，安排揮毫墨寶活動，房客可親手書寫專屬春聯，並舉辦熱鬧的擲茭大賽，最多聖杯者可獲得驚喜紅包，財神爺亦將於館內驚喜繞場，為大小朋友送上滿滿祝福。力麗日月潭哲園會館於春節假期(2/16至2/20)晚間舉辦春節晚會，每房可領取代幣參與麻將猜謎、賓果互動遊戲，並提供漢服租借體驗，讓旅人沉浸於傳統年節氛圍。
全球飯店特許經營領導品牌溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）分享「溫德姆節日好時光（Holiday with Wyndham）」禮遇計畫，邀旅客放慢腳步，透過延長停留時間來深度體驗目的地。溫德姆集團近期於全球推出「節日好時光」計畫，透過溫德姆集團官方網站訂房，即日起至 2026年 2 月 28 日前完成預訂並於2026年 3月 4 日前完成入住的賓客皆獲得優惠。
凡會員連續入住兩晚，即享 8.8 折並加贈 500 點積分、三晚享 8.3 折與 1,000 點積分、入住四晚以上優惠更直達 7.7 折，並可獲得 1,500 點的額外獎勵積分，連住越多晚越超值；溫德姆亦誠摯邀請尚未加入會員的新朋友把握機會體驗品牌魅力，首次入住的非會員賓客，連住兩晚即享房價 9.3 折、三晚 8.8 折、連續四晚及以上更享 8.2 折優惠。
無論是預訂位處台灣交通樞紐的林口爵怡溫德姆酒店，或是坐擁絕美湖景與豐富親子設施的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，乃至全球超過 8,300 家酒店據點， 溫德姆都期望旅客將匆忙的快閃旅遊，轉化為沉浸式的深度假期，以優渥的禮遇享受高品質住宿，同時累積豐厚的旅遊基金。
草莓季來襲！漢來美食於即日起至2月22日期間限定推出「冬戀草莓」系列活動，集結高雄與台北四店同步參與，包括高雄漢來大飯店【糕餅小舖】與【大廳酒廊】，以及台北漢來大飯店【日日烘焙坊】與【大廳酒廊】共同策劃。其中【糕餅小舖】與【日日烘焙坊】兩店聯手推出七款期間限定草莓西點與麵包新品；高雄與台北兩地【大廳酒廊】則以草莓為主題開發不同款式的草莓午茶點心，多重風格展現冬季草莓魅力。
日日烘焙坊、糕餅小舖此次共推出7款期間限定新品，麵包品項包含以可可麵糰搭配草莓餡呈現厚實濃郁風味的「草莓巧克力熔岩火山麵包」，以草莓與奶香呈現蓬鬆輕盈口感的「草莓甜心」，以及外層千層酥脆、內餡濕潤酸甜的「冬戀草莓可頌」；甜點品項則有以柔軟戚風搭配焦糖鮮奶油與大量新鮮草莓的「6吋草莓焦糖鮮奶油蛋糕」，以碧螺春茶香結合無花果與草莓的「碧螺春無花果慕斯蛋糕」，以佛手柑清香襯托草莓酸甜的「佛手柑草莓馬卡龍」，及以黑巧克力搭配薄荷與草莓形成清爽尾韻的「草莓薄荷巧克力蛋糕」，以多重風味呈現冬日限定的甜莓魅力。
台北漢來大廳酒廊推出2款高顏值下午茶單品，其中「草莓雙層起司」以兩種不同風味的起司打造濃淡交錯的口感層次，佐以新鮮草莓，一口吃下酸甜平衡、入口即化；另一款「日式昭和布丁佐草莓」復刻昭和風硬布丁，蛋香濃郁，搭配新鮮草莓及特製醬汁，簡單卻經典。高雄漢來大廳酒廊則推出「草莓紅茶巧克力泡芙」酥脆的泡芙殼中填入香濃巧克力與草莓紅茶卡士達，茶香與果香層層交織，外型搭配可愛嗨比造型插卡，療癒感滿分；「焦糖布丁乳酪燒」濃郁乳酪燒融合滑嫩焦糖布丁，搭配草莓果香點綴，口感濕潤綿密。
今年也首度與H’S VIBE齊來卡的HS超集點生活圈合作推出加碼好康，讓消費者在品嘗草莓甜點的同時，也能同步享受尊榮的會員點數回饋，讓美味與回饋同步加倍。於2026年新升級的「HS超集點生活圈」整合串聯「國揚集團」核心產業，包含「漢來大飯店」「漢神百貨」「漢來美食」全台旗下餐廳店點等，會員點數通用。因應會員服務全面升級，同時推出全新吉祥物-「嗨比」，是一個有著H外型的呆萌可愛生物，熱愛爆吃點數球，擔任「HS超集點」點數推廣大使。
會員可透過漢來飯店、漢神百貨、漢來美食等國揚集團旗下各通路店點消費，獲得HS超集點累積以及折抵點數（1點等於1元），配合本次漢來美食的草莓季活動，推出了兩大好康加碼活動，凡消費包含任一草莓季品項滿$500，即可參加「HS超集點」抽獎活動，最高可抽500點，限量共1萬點，中獎名單將於2026/2/26（四）公告於H’S VIBE齊來卡官方臉書帳號。點選任一草莓季品項，還可用$89優惠價加價購「嗨比造型購物袋」（原價$190），可愛又實用，兼具收藏價值。
春節出國潮將至！網票選崩潰瞬間第一名「找路時沒網路」
丹寧 x 花卉元素釋放叛逆態度！DIESEL + CASETiFY聯名系列回歸
千元享高音質聆聽！soundcore C50i、R60i NC雙新品登場 7-11買更便宜
中華電信推Google One 2TB方案8折優惠 同享升級Google AI Plus福利
