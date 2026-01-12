小心家裡長輩被騙！4個信號判斷「這是AI生成的假醫生」

你是否在各個社群平台、YouTube上，看見各種醫師介紹長壽秘訣、養生秘方的影片，並且有著相當高的觀看數或分享，然而影片中出鏡卻往往不是本人，甚至不是真人──而是AI生成的影片，這些影片的製作者通常沒有醫學專業背景，可能導致民眾誤信不實的治療方法，這樣的情況存在於台灣、日本等世界各國，已經成為AI時代下的新興陷阱。

「三個妙招教你補陽氣」、「這個睡姿可能影響10年壽命」、「這樣連續喝40天，就能治癒腦部疾病」……諸如此類的醫學及養生分享影片在網路上大量增加，然而這些所謂的醫療知識分享，卻可能根本不是出自真正的醫生。

AI生成「假醫師」全世界湧現！不實醫療資訊恐釀禍

而且這不是中文社群獨有的問題，日本《NHK》就曾在報導中指出，YouTube上同樣出現大量看用AI製作的醫療養生影片，許多影片自稱是「心臟病專家」、「前大學醫院院長」，然而利用醫師執照核對系統對點閱超過1萬次的50人進行檢索，其中31人都是捏造的。

儘管在台灣及日本，這些影片大多是分享沒有重大影響的養生訣竅，並且不牽涉藥物推銷，仍有部分不準確的醫療內容，可能導致用戶病情加重。

《NHK》提到，一位聲稱是「81歲現任心臟病醫生」就在其中一段影片中建議，當出現胸痛狀況時，要立即服用抗凝血藥物，但東邦大學醫療教授中村正人則指出，假如是心肌梗塞以外疾病的患者，貿然使用抗凝血藥物反而可能加重症狀。

「有些影片誇大了疾病危險性，引發觀眾恐慌。不準確的訊息只會導致人們焦慮不安，如果出現胸腔疼痛的症狀，盡速就醫才是上策。」中村正人表示。

甚至在其他國家也有同樣的影片滋生。《德國之聲》早在2023年便有AI影片在Facebook聲稱，奇亞籽可以幫助控制糖尿病，該影片獲得超過4萬次按讚、210萬點擊；還有一部Instagram上的影片聲稱，只要「將七顆杏仁、10公克冰糖和10公克茴香磨碎，每晚加入熱牛奶一起服用連續超過40天，就能治癒任何類型的腦部疾病。」該影片當時也獲得逾8萬次觀看。

這樣的問題到現在仍然存在。根據《CBS》上個月的報導，他們在社群平台上發現數十個帳號、涉及上百個AI生成影片提供醫療建議或推銷保健產品，主要牽涉美容、減肥、和健康領域，並且可能運用真實存在的醫療領域名人形象。

喬爾．貝維爾（Joel Bervell）是一位擁有數十萬粉絲，時常在社群平台上揭穿虛假的醫療傳言，譽為醫學領域「流言終結者」。他今年前些時候被粉絲提醒，網路上出現了一些推銷產品的影片，影片中的人長得跟他一模一樣，才驚覺自己的長相已經遭到冒用，淪為AI詐財的工具。

AI假醫師瞄準兩目的：賺流量、賣產品！

製作這些AI生成的醫療知識影片，又是為了什麼目的？日本資訊學研究所越前功教授認為，這些AI生成的醫療保健影片「很可能是為了增加點擊流量賺取廣告收入。AI能低成本、短時間製作各種影片、內容，但觀眾可能誤以為醫生是真人，由於涉及醫療資訊，這些內容問題很大，非常危險。」

另外，也有一部分AI生成醫療影片是為了推銷保健產品，例如推銷沒有通過審查的減肥藥、用草藥偏方代替處方藥，或者鼓勵觀眾嘗試沒有科學根據的排毒療法，瞄準正在尋求治療方案的弱勢族群。

Facebook上冒充澳洲知名醫師諾曼．斯萬（Norman Swan）的AI影片，便抨擊了科學的研究結果，聲稱一款營養劑能幫助治療糖尿病，並且在影片推銷聲稱可治療心臟病、糖尿病、肥胖的營養劑及減肥產品。

這些影片可能導致民眾放棄原先的治療，轉而選擇沒有科學根據的替代療法。

AI假醫師怎麼分辨？四個地方要留意

注意YouTube、Facebook是否標示AI內容

一般民眾又該如何辨別這些可能是AI生成的醫療資訊影片？最基本的方式便是注意平台本身的AI標籤。AI生成內容猖獗已經令YouTube、Facebook、Instagram等平台加入了AI標籤功能，當系統檢測到後便會強制為影片加上標籤，註明為AI生成內容。

YouTube會在影片說明欄內，加入「變造或合成的內容」，這可能是創造者主動註明，或者被YouTube偵測到強制標示；而Facebook和Instagram則是標示在用戶名稱下方，提醒當前觀看的內容可能是AI資訊。儘管只有一部分AI生成內容會有標示，仍是幫助用戶辨別影片是否為AI生成的簡單方式。

注意畫面細節，AI影片常有詭異錯誤

與辨別一般AI生成影像的訣竅相同：注意影片細節。儘管AI影片乍看之下以假亂真，許多小細節依舊存在破綻，例如過去用來甄別AI圖像的幾個元素， 如手指腳趾、各種花紋紋路、文字、衣服鈕扣以及各種連接處等 ，都是AI時常犯錯的地方。

例如下方這張照片便是一個YouTube頻道AI生成的養生影片，乍看之下確實與真人YouTube影片無異，但仔細觀看會發現，影片中人物的右手只有4根手指，同時背後書櫃上的燈也放置在不合常理的位置。

接著看另外一個範例，這是一個聲稱旅美退休中醫師的頻道，不過實際上也是AI生成養生影片。同樣可以注意到右手手指只有4根，靠近脖子處的釦子明顯沒有對齊，只剩下半邊。另外，髮際線處變得特別模糊，頭髮本身與這種連接部分都是AI難以處理的地方。

再看一個Instagram上的海外案例，這部短影音2023年推出時便獲得超過8萬次觀看，不過可以從鈕扣、聽診器等部分發覺問題。鈕扣間距有著顯著的差異，甚至顏色、造型都不一致，而聽診器造型也存在破綻。

AI生成影片動作單調，畫質不穩定

且通常為了避免穿幫，AI生成影像的動作都較為單調，除了臉部表情的變化外，通常只有簡單的手部動作，只要仔細觀看就能看出差別。如果影片畫質粗糙或不穩定，也可能是AI影片的局限或為了掩蓋破綻。

信誓旦旦談療效、賣商品，可能就是AI騙局

另外，除了這種單純獲取流量的頻道外，有些AI生成醫療影片是以推銷保健產品為目的，當民眾看到影片對某些療法信誓旦旦，或者開始推銷起營養品、藥物時，便必須提起警覺。即使影片中看見熟悉或知名的醫師，也可能是被有心人士AI換臉或生成的內容。

不過最重要的是，人們應該對任何網路上的醫療資訊抱持懷疑，隨時有著這可能不是真實資訊的防備，並對所有在網路上看到的醫療資訊進行查驗、核實消息來源。

