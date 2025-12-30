這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽
烏茲別克(Uzbekistan)將於2026年1月1日起，取消對美國遊客的簽證要求；烏茲別克政府也在近日證實了這項政策變更，屆時美國公民將可免簽入境，停留時間最長可達30天。
根據烏茲別克政府公告：「新政策是加深兩國相互了解、拓展經貿、學術和文化交流的重要一步；免簽制度將讓美國公民，能夠更自由地在烏茲別克境內旅行，探索其豐富的歷史遺產，並了解其投資和旅遊機會。」
與哈薩克(Kazakhstan)、土庫曼(Turkmenistan)、阿富汗(Afghanistan)、吉爾吉斯(Kyrgyzstan)和塔吉克(Tajikistan)接壤的烏茲別克，以其美麗的建築和歷史重要性而聞名。
「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)中亞版主編伊克拉莫娃(Barno Ikramova)表示：「烏茲別克完美融合了深厚歷史底蘊、鮮活傳統文化和熱情好客民風；遊客受到這國家最真實的一面所吸引，在此所遇到的事物都是最真實自然的：傳統手工藝品、集市、家庭式餐廳、民宿和精品酒店、古老的伊斯蘭學校以及現代文化空間，全部都自然和諧地共存。 」
伊克拉莫娃指出，取消美國遊客簽證要求，「標誌著兩國在拓展經貿和人道主義聯繫方面邁出了重要一步」，並且「體現了烏茲別在教育、商業發展，尤其是女性創業方面，以及科技領域上，會更開放和與國際合作的承諾」。
前往烏茲別克的旅客可以乘坐該地區首個高速鐵路系統，沿著絲綢之路一路前行；還可以去首都塔什干(Tashkent)的喬爾蘇巴扎(Chorsu Bazaar)市集，購買珠寶和紡織品等商品。
伊克拉莫娃補充指出：「烏茲別克地處文明交匯處，在布哈拉(Bukhara)、撒馬爾罕 (Samarkand) 和希瓦 (Khiva)的建築，以及其生活方式、美食和待客之道中，傳承著絲綢之路的輝煌遺產。」
簽證限制的解除，則正值美國和烏茲別克舉行雙邊會談之際；美國全球夥伴關係特使保羅．贊波利(Paolo Zampolli)大使，9月與烏茲別克領導人會晤後發表聲明表示：「我們攜手共建繁榮，推進自由，並建立經得起時間考驗的伙伴關係。美國堅定地與烏茲別克站在一起。」
