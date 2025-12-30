12月9 日，俄軍西部集群司令謝爾蓋．庫佐夫列夫（Sergey Kuzovlev）(左)因「攻佔」庫皮揚斯克，獲頒「俄羅斯英雄」榮譽稱號。 圖：翻攝自 熊熊講堂

[Newtalk新聞] 在俄軍目前部署的六個主要作戰集群中，除西部集群外，其餘五個集群皆被認為正穩步推進並取得實際戰果。然而，俄軍西部集群近月來卻屢遭質疑，不僅多次被指虛報戰況，也在烏軍反擊下於庫皮揚斯克方向節節後退。

根據俄軍西部集群先前對外發布的資訊，該集群於 10 月 25 日宣稱已在庫皮揚斯克以東包圍烏軍 18 個營、約 5000 人； 11 月 20 日更進一步宣稱「已占領庫皮揚斯克」。9 日，西部集群司令謝爾蓋．庫佐夫列夫（Sergey Kuzovlev）獲頒「俄羅斯英雄」榮譽稱號。然而僅 3 天後，烏克蘭總統澤連斯基即親赴庫皮揚斯克西南方向視察，間接否認俄方所宣稱的全面控制。

烏克蘭總統澤連斯基先前赴庫皮揚斯克視察並打卡，其舉動也成為戰場現實對俄軍虛假宣傳的有力回應。 圖:翻攝自墨甲戰刃

隨後，隨著烏軍反擊展開，俄軍不僅失去庫皮揚斯克大部分地區，先前多個「已占領」的據點也被證實為不實戰果，引發外界對西部集群戰場通報真實性的高度質疑。網路上甚至一度流傳庫佐夫列夫遭處分、甚至自殺或被處決的傳言。

不過， 29 日俄羅斯高層軍事會議的畫面顯示，庫佐夫列夫仍以西部集群司令身分出席，間接粉碎相關謠言。會中，各集群司令依序彙報戰果，外界注意到庫佐夫列夫在簡報時刻意避談庫皮揚斯克，轉而強調第 25 集團軍在紅利曼方向的進展。

烏克蘭總統澤連斯基也與庫皮揚斯克作戰小組一同討論戰術策略，戳破俄軍佔領庫皮楊斯克謊言。 圖：翻攝自 X

然而，當俄羅斯總統普丁直接詢問奧斯基爾河左岸烏軍殘餘兵力與庫皮揚斯克北部戰況時，庫佐夫列夫的回應卻被指出現明顯混亂。他將第 6 集團軍與第 1 坦克集團軍的作戰方向混為一談，所提及的博古斯拉夫卡方向實際上並非第 6 集團軍防區，引發軍事觀察人士對其戰場掌握程度的質疑。

此外，西部集群歷次通報中，對庫皮揚斯克以東烏軍兵力的數字不斷下修，從最初的 18 個營、 5000 人，降至 15 個營、 3500人，再到 10 個營、約 2500 人。儘管俄方宣稱已「殲敵過半」或「控制區縮小一半以上」，但實際戰場態勢顯示，烏軍不僅未被殲滅，甚至在部分區域持續反推。

烏克蘭軍隊在哈爾科夫州庫皮揚斯克北部發射砲彈支援前線行動。 圖：翻攝自 X @TTheBattlefield

在會議總結中，俄軍總參謀長格拉西莫夫表示，西部集群仍在庫皮揚斯克以東持續作戰，但普丁對此顯然仍存疑慮，並多次追問庫皮揚斯克本身的防禦與反擊應對情況。庫佐夫列夫則回應，相關行動「正依照總參謀部批准的方案進行」，並稱預計將於明年 1 至2 月完成對庫城以東烏軍的「清剿」。

