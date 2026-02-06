這個賠本生意，只有它來標！台新為何砸3千萬拿下北捷信用卡支付首發
終於，大家可以用信用卡搭乘台北捷運了！
2026年，北捷正式進入多元支付時代，這個全台日運量最高的大眾運輸系統，導入包含信用卡、乘車碼等支付進站功能，這也意味著，銀行們終於能揭開北捷這座數據金礦。為了深入這座金礦，台新銀行砸下約3千3百萬元，標下信用卡進站支付系統的標案。
數據，可以說是這個時代的數位石油，但，這個案子在全台灣數十家銀行中，卻只有台新願意投標。因為，這其實是一筆難以獲利的生意。
台新為何砸錢搶進「易炎上」生意
標案中，台新除了付出3千多萬元取得合作權利，還要佈建刷卡進站的軟硬體設備，並負責處理後端的支付與結算等「收單」金流功能。而收單在銀行裡，一直都是門「別虧錢就好」的薄利生意。
「銀行很難單靠收單在賺錢。」台新銀行執行副總經理黃天麟接受商周專訪時坦言。但，收單恰好向來是台新的專擅，如大全聯、新光三越、高鐵，背後的收單系統商都是台新。
商周詢問數位銀行業高層，得到的共同結論是：儘管北捷的數據有含金量，但光是要投入短期難以回收、逾3千萬的前期成本，就讓大家卻步。
而且，北捷作為全台每日運量最大的公共交通運輸系統，未來成為收單銀行後，還得確保系統可以承受每天最多上百萬運量的交易，且服務不能中斷。
一位不具名國銀副總直言，承擔該標案，一旦出包導致北捷營運中斷，屆時還可能「炎上」。
除此之外，儘管台新是唯一合作夥伴，但台新也只有6個月的獨家測試期，今年7月以後，所有銀行信用卡就都會加入戰局。
雖然3千多萬對比台新去年兩百多億的稅後淨利只是「零頭」，但在商言商，沒人會做虧本生意，為何他們還是要拿下這個灘頭堡？
消費力＋移動軌跡＝新數位石油
原因是，過去，掌握你消費行為的人，如銀行，不清楚你的行動軌跡與慣性；而得知你行動軌跡與慣性的人，如Google Map，卻不知道你的消費行為。
當一個單一企業能掌握一個人的移動軌跡加上消費行為時，這等同是過去沒人得到過的、精準行銷年代的新聖杯。
在台新眼中，這是未來競爭的關鍵資產。
這次台新與北捷的合作，目前台新可以掌握的具體數據是：這個人，拿著這張信用卡，幾點幾分進入了北捷系統。但目前還無法得知這個人，究竟在哪一站進、哪一站出。雖然現階段數據還不夠精確，但光是這樣，就已經延伸出許多想像空間，例如精準推播。
鎖定捷運族滑手機時刻，精準推播創造最高轉化
「我們現在常常會推播，但客人不一定會看，原因之一就是時間不對。」黃天麟認為，當一個人在搭乘捷運的零碎時段，正是最有機會專心盯著手機的時刻。
如果銀行能跳脫過往的固定時段推播，改為客製化推播，抓準用戶進站後的時段互動，便有望創造更多交易行為。
不論是推播投資相關訊息，或黃天麟舉例，像是結合各地商圈，向台新的「捷運信用卡族」發放捷運站周圍商家的優惠券，也有機會引導客戶出站後消費。對比過去只能廣撒，現在則能更精準的鎖定捷運客群。
而未來，假如北捷進一步開放，讓銀行可取得乘客移動的進出站點精確數據，那更是將打開一個新世界的大門。銀行將從只能掌握點狀的數據，進階到線與面。
交通習慣變零售業「數據顧問」和金融業風控模型
銀行掌握你的消費資訊與金流，其實等同理解了一個人的社經地位。當銀行再知道你都習慣怎麼移動，週一到週五晚上會出沒在哪、週末又去哪裡消費，那幾乎是360度的包圍。
例如，未來當銀行偵測到一位高消費客戶，周五下班時間從市政府站出站，根據過往這個人的刷卡紀錄，他很可能是去信義區用餐，這時app馬上推播信義區某餐廳的信用卡優惠活動，轉換率將遠高於廣撒的電子信。
甚至這可以當作銀行一門「數據顧問」的新生意。過往百貨公司知道客戶買什麼，但不知道客戶從哪來。銀行可以告訴百貨，根據捷運跟刷卡數據分析，這間百貨其實有30%的高階客群來自新蘆線，而非原本以為的板南線，就可以針對新蘆線客群做更精準的行銷。
當所有數位廣告只能告訴廣告主：我會給你可能對精品感興趣的人。但銀行結合交通與消費數據後可以告訴廣告主：我會給你年刷卡金額超過百萬，買過精品、且每周五晚上都會經過這一區的一群人。
將廣告預算精準投放在「確定買得起的人」身上，而且是在他「剛好經過」的時候。
甚至，這還可能成為一種風控系統。
當一個人每天固定上下班時段搭乘捷運，這是除了薪資資料外，另一個代表這個人「穩定」的最好證明。
在韓國，Kakao Bank會利用客戶搭乘計程車的紀錄、以及類似台灣悠遊卡的T-money錢包的交通搭乘數據，作為衡量一位客戶信貸分數的替代數據庫。世界銀行報告也點出，包含交通通行資料等非金融的數據，可有助於銀行辨別新客戶，或是尚未擁有信用卡者如學生的信用風險，成為機構評分個人信用的新工具。
早鳥數據現形：北捷信用卡族，竟是海外消費潛力股？
雖然目前數據量與精確程度還有限，但台新銀支付金融處產品開發部資深協理孟祥璽透露，觀察服務上線前兩週的數據，多數用信用卡進站者，是卡片綁定Apple Pay的蘋果手機使用者，再進一步分析，會發現這群人平均的海外消費金額是一般信用卡客戶的兩倍，意味著相較一般卡友，這群北捷乘客的消費潛力值得多花力氣經營。
花3千多萬標一個沒有其他銀行投標、目前數據也還不夠精確的案件，看起來雖不划算，但反過來想，如果是用對銀行而言九牛一毛的3千多萬買一張獨家的未來入場券，也許這就是筆值得的投資。
核稿編輯：吳中傑
