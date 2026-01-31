這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

流感疫情仍嚴峻，若想增加抵抗力，除了勤洗手、避免密切接觸人群外，一項最新研究顯示，維生素D也是對抗流感利器，科學家發現體內缺乏維生素D的人因呼吸道感染住院的可能性比體內有充足維生素D者高，認為維生素D的抗菌和抗病毒特性有助於降低呼吸道感染的風險。

紐約郵報（New York Post）報導，維生素D又被稱為「陽光維他命」，因為陽光照射皮膚時，身體可以合成維生素D。富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚、鮪魚中也有維生素D，其他可攝取維生素D的食物來源還有魚肝油、牛肝、蛋黃、起司、穀物和柳橙汁，維他命D保健食品很容易買到也很便宜，一顆或一片只要幾美分。

英國薩里大學（University of Surrey）針對維生素D進行一項該類型中規模最大的研究，研究發現嚴重缺乏維生素D的成年人因呼吸道感染而住院的機率比體內維生素D充足年成人多33%。這項研究刊登於2月號的「美國臨床營養學期刊」（American Journal of Clinical Nutrition）。

維生素D含量可從血液中測量；布爾諾的團隊將維生素D嚴重不足定義為血液中每公升維生素D濃度低於15納莫耳（nmol），75納莫耳以上被認為是充足。

研究團隊從3萬6200名參與者的數據中發現，參與者體內的維生素D含量每增加10納莫耳，因為呼吸道感染而住院的機率就降低4%。

該研究的主要研究作者布爾諾（Abi Bournot）說，維生素D對身體健康非常重要，它不只強健我們的骨骼和肌肉，其抗病菌和抗病毒的特性也被認為能降低可能要住院的呼吸道感染的機率。

布爾諾說，食用維他命D補充劑，特別是在日照時間有限的冬天，是增加體內維生素D含量及降低嚴重呼吸道感染風險的有效方法，這對年長者尤其重要，因為他們感染後死亡的機率很高。

薩里大學博士後研究員達林（Andrea Darling）說，研究結果發現體內維生素D含量的增加和住院率降低之間有顯著關聯，也點出維他命D補充劑和食用強化維生素D的食物在未來有可能降低因呼吸道感染而住院的風險。

維生素D透過刺激抗菌胜肽的生成來強化免疫系統，抗菌胜肽能摧毀病毒和細菌並抑制過度發炎。

