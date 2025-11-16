這個SJ-D&E好讚！「東海坐到銀赫身上」 連利特都點名

韓國男團Super Junior在臺北大巨蛋從11月14、15、16日連辦3天演唱會。（圖／讀者提供）





韓國男團Super Junior從14日開始一連3日在臺北大巨蛋開唱，今（16日）來到最後一天，成員們準備準備滿滿驚喜，東海搞怪跑到銀赫身上坐下，還單膝下跪，瞬間都讓爆發全場尖叫聲。

演出〈I Know〉和前兩天不同，成員們突然就抱了抱彼此，讓全場都激動大喊，而在〈Our Love〉輪盤舞台上，銀赫趴下還攝影機互動，東海搞怪的跑到銀赫身上坐下，讓全場爆發尖叫聲，而藝聲則摟著希澈，希澈邊唱還將麥克風遞給藝聲，讓他和E.L.F.一起喊應援。

利特過程中也談及因為今天是在臺北大巨蛋的最後一天演出，其實他們也不知道還能不能再有機會回到大巨蛋演出，因此成員們都用盡了全力表演，這時候看見台下蓄勢待發，成員們也仔細看了台下，除了手幅應援將大巨蛋變成彩虹，今日更新增了布條應援，讓成員們也驚喜不已。

化身可愛動物帶來〈Miracle〉、〈迷(ME)〉、〈Rokuko〉時候，希澈扮演的孔雀每天都有笑料，和他在同一個背景車廂的厲旭和利特成重災戶，毛戳到厲旭、擋住利特鏡頭，讓他也用中文直呼：「對不起！」另外，東海還單膝下跪對伸手銀赫，讓全場再度爆發尖叫聲。

隨後換上黑色勁裝，一連帶來〈D.N.A.〉、〈Rockstar〉和〈A-CHA〉三首嗨歌，還讓大家站起來一起嗨，點燃全場熱情，最後先是東海被叫出去〈A-CHA〉，隨後利特點名「D&E 銀赫」，全場再度尖叫不斷，銀赫還做了單手倒立做結尾。



