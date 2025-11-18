這價錢太狠！全新油電休旅加值50萬配備、台灣只賣101.9萬

記者鍾釗榛／綜合報導

福特Territory渦輪油電休旅。（圖／鍾釗榛攝影）

Ford旗下全球戰略休旅The All-New Ford Territory終於正式進軍台灣，主打大空間、高舒適與滿載科技，一口氣把家庭買家最在乎的需求通通塞進車內。這次全新世代還首度揭露1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，綜效245ps、平均油耗達20km/L，旗艦型預售價101.9萬元（含舊換新補助）起，氣勢直接把同級市場推到新高度。

旗艦型預售價101.9萬元（含舊換新補助）起。（圖／鍾釗榛攝影）

霸氣外型＋全新車色更吸睛

Ford這次替Territory換上更硬派的外型，Bronco風格的橫幅水箱護罩、F-150 的LED光斧日行燈，再配上Mustang三柱式尾燈，看起來更有個性。全新亮相的「Vapor Blue Metallic 蒼穹藍」也同步登場，金屬粒子塗裝在陽光下閃出低調又高級的光澤，直接成為新世代家庭車的顏值代表。

配備F-150 的LED光斧日行燈。（圖／鍾釗榛攝影）

越野風格的五幅雙肋式輪圈。（圖／鍾釗榛攝影）

先進油電技術上身

全新油電架構可不是把油車塞電池那麼簡單。Ford從頭打造專屬油電引擎、雙速油電變速系統與雙電機配置，讓純電、油電、高速巡航都能自動切換。P3驅動電機讓低速通勤像電車般安靜滑順，P1發電電機則確保動能隨時充足，再搭配55.6kg-m扭力，一路上坡也不會覺得喘。加上冷媒直冷技術的高壓電池置於底盤中段，不只省空間、重心更低，操控也變穩了。

Ford從頭打造專屬油電系統。（圖／鍾釗榛攝影）

科技豪華度壓著同級打

內裝科技同樣很有誠意，雙12.3吋懸浮數位螢幕、360°環景影像、通風電動座椅、足踢電動尾門、全景天窗應有盡有。最亮點的莫過於MyPaaK手機鑰匙2.0，只要手機在身邊，車就能解鎖、開冷氣、找車、分享鑰匙，完全像在用豪華品牌的配備。再搭上Ford Co-Pilot360TM智駕科技，家庭出遊更輕鬆。

雙12.3吋懸浮數位螢幕。（圖／鍾釗榛攝影）

以安全為底線的大空間家用休旅

全車超過65%以上的高強度鋼材，外加八橫六縱鋼骨結構、航空級鋁合金防撞樑，從車體剛性到乘坐舒適，全都照顧到位。The All-New Ford Territory 不只是一台家庭休旅，更像是把安全、性能與科技通通合體的新世代油電代表。

福特Territory渦輪油電休旅。（圖／鍾釗榛攝影）

