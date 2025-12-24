這兩人為俄國工作？德極右派議員涉要軍事機密給俄 美特使陷通外疑雲

德國另類選擇黨州議員林戈．穆爾曼。 圖：翻攝自 X《Українська Трибуна》

[Newtalk新聞] 極右翼政黨德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，簡稱 AfD）籍，德國圖林根州議員林戈．穆爾曼（Ringo Mühlmann）多次向州政府要求關於烏克蘭軍事部署與過境運輸的資訊，甚至包括無人機防禦和援助武器，導致其受質疑是否為俄羅斯工作。

穆爾曼要求州政府提供軍事相關資訊。圖：翻攝自圖林根自由邦法律與法規公報

據《POLITICO》報導表示，穆爾曼曾於 9 月書面要求 2022 年以來，過境圖林根的公路、鐵路軍事運輸資訊，也向圖林根警方索取過無人機防禦技術系統如干擾器、網路發射器、電磁脈衝裝置的相關資料。圖林根內政部長、中間偏左翼社會民主黨（SPD）成員喬治·邁爾（Georg Maier）表示「人們不禁會覺得 AfD 正按照克里姆林宮的任務清單行事」。

穆爾曼自然否認了這種說法，但事實上，AfD 的立場確實經常對俄羅斯有利，包括恢復經貿往來、恢復天然氣進口、停止援烏等，這使他們經常被其他黨派指責為外國代理人。德國綠黨（GRÜNE）籍議員艾琳．米哈利奇（Irene Mihalic）直指 AfD 是普丁的「特洛伊木馬」。

AfD 以民粹主義、民族主義和新納粹傾向著稱。圖：翻攝自 X《WarNewsPL》

另一方面，美國中東問題特使史蒂夫．威特科夫（Steven Witkoff）也陷入了類似的指控，美媒指出，威特科夫是俄羅斯總統普丁欽點的談判代表，X 帳號 all over again 也爆料，威特科夫是來自俄羅斯移民美國的後裔。而他與美國國務卿盧比歐似乎也出現愈來愈明顯的合作問題。據《NBC》表示，威特科夫主導的俄烏和平計畫明顯偏袒俄羅斯，某匿名美國官員稱，魯比歐原定在瑞士與烏克蘭官員進行和平談判，但威特科夫提前出發，部分官員認為這是為了搶先一步行動。最後盧比歐仍抵達日內瓦，確保任何會談皆同時有兩人在場。

前美國駐俄羅斯大使亞歷山大．弗什博（Alexander Vershbow）指出，兩人對和平方案似乎缺乏共識，這對談判相當不利。威特科夫依川普的意思，尋求一個快速達成，但對烏克蘭更嚴峻的方案，而盧比歐為首的部分官員主張對俄羅斯施加更多壓力。一些現任或前任美國官員進一步表示，威特科夫對安全態度寬鬆，可能使用不安全的通訊方式，讓外國勢力竊聽他的對話。

