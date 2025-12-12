「這公司」提告澳洲！質疑「社媒禁令」侵犯言論自由

國際中心／李明融報導

澳洲政府日前祭出新政策，規定本月10日凌晨0時起禁止16歲以下兒少使用社群媒體，目標涵蓋10個主要平台，創下全球首例，然而政策一公布後，引發國內民眾高度不滿，在2名15歲新南威爾斯州青少年控告此舉違憲後，社群平台Reddit也提告開戰，向高等法院申請獲得豁免，因為它不符合社交媒體的定義。

澳洲成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，引發全球各國關注。（圖／美聯社影像）澳洲成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，這項禁令引發其他考慮採取類似措施的國家高度關注，其主要是認為各界對社群媒體影響兒少身心健康與安全的疑慮日增，澳洲政府禁止了包括臉書、IG、YouTube等10個社群媒體，禁止16歲以下青少年註冊或是登入，而Reddit也是遭禁的平台之一，不滿地向澳洲最高法院提起訴訟，認為Reddit並不存在澳洲政府所關注的傳統社交媒體功能，卻仍遭到禁止，已侵犯言論自由。

Reddit贊同澳洲政府出發點是好的，但這樣的法律並無法達到預期效果。（圖／美聯社影像）

Reddit贊同澳洲政府出發點是好的，但這樣的法律並無法達到預期效果，認為政府應該尋找其他途徑來實現保護青少年的目標，Reddit說明該平台是一個主要供成人使用的論壇，其核心目的是促進用戶之間「知識共享」和基於內容的互動，而不是傳統的社群網絡，與其他允許用戶「交朋友」或張貼個人照片的網站有很大不同，且「線上社群互動」並非其唯一或主要目的。儘管如此，但Reddit仍採取措施以遵守新法規，並期盼法院能審查此法，然而，法律專家認為 Reddit 此案的勝訴機率並不高。這是由於高等法院在審理涉及政治交流自由的挑戰時，過去的裁決通常傾向於認定政府所制定的法律是合乎比例原則的。

