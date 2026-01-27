「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照

娛樂中心／程正邦報導

陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照。（圖／翻攝自Threads）

這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。

網友笑虧陳漢典忙敬酒，許光漢忙合照，笑翻：「這到底是誰結婚？」（圖／翻攝自Threads）

婚禮驚見「許光漢典」！男神大方玩諧音梗

這場被譽為「超越三金等級」的婚禮，從入場開始就充滿笑料。新人發揮幽默本色，在座席卡上大玩諧音梗，竟將許光漢的名牌印成「許光漢典」，將男神與新郎陳漢典的名字合而為一。LuLu在台上爆料這創意其實得到了許光漢本人的首肯，男神大方自嘲的舉動讓現場笑聲不斷。

即便面對「國民老公」的超強電力，新娘LuLu仍不忘守住人妻本分，在台上甜蜜向老公告白，直言：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」這番宣言讓現場賓客直呼被「閃瞎了」。

網友笑虧陳漢典忙敬酒，許光漢忙合照，笑翻：「這到底是誰結婚？」（圖／翻攝自Threads）

明星變粉絲？于美人也難擋男神魔力

有趣的是，許光漢的魅力讓在場藝人們集體「暈船」。資深媒體人于美人在臉書分享，她原本只是想跟那個有趣的「許光漢典」名牌合照，沒想到許光漢本人竟然突然現身，親切詢問：「美人姐，要不要跟本人拍一張？」突如其來的「福利」讓于美人驚喜萬分，大讚男神既隨和又幽默。

此外，婚禮現場大咖雲集，包括吳宗憲、王力宏、邱澤、許瑋甯等人都到場支持。吳宗憲在證婚時更是發揮綜藝精神，大開黃腔逗得新人崩潰大笑。而曾莞婷則在眾人驚呼中奪下捧花，成為全場另一個驚喜亮點。

網友笑虧陳漢典忙敬酒，許光漢忙合照，笑翻：「這到底是誰結婚？」（圖／翻攝自Threads）

網友笑歪：新郎敬酒，光漢忙合照

婚禮落幕後，Threads與Instagram上出現了奇特的現象：明星們的祝賀貼文文字寫著「祝漢典LuLu新婚快樂」，配圖卻全是跟許光漢的合照。這讓網友紛紛留言吐槽：「如果不看文案，真的會以為是許光漢結婚」、「新郎新娘一桌一桌敬酒，許光漢一桌一桌合照」、「這不是婚禮，這是許光漢全國巡迴見面會吧！」

這場「歪樓」的婚禮意外捕捉到男神最親民的一面，也證明了陳漢典與LuLu在圈內的極佳人緣。儘管焦點一度被「許光漢典」奪走，但這對從《綜藝大熱門》日久生情、最終修成正果的夫妻，依然在演藝圈好友與粉絲的祝福中，完成了一場最難忘的「世紀婚禮」。

