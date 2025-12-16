這則Google五星評論「唯台人能看清是勸退文」網笑翻：三層加密

生活中心／綜合報導

一名台灣網友在美國奧蘭多尋找餐廳時，意外發現一則「只有台灣人才看得懂」的Google評論。（圖／翻攝自商家Google評論）

日前一名台灣網友在美國奧蘭多尋找餐廳時，意外發現一則「只有台灣人才看得懂」的Google評論。該評論雖給予滿分五顆星，但內容實則以「台語發音」的中文寫法組成，是一篇勸退文。這則高度加密的評論在社群平台爆紅，網友大讚發文者是「Google地圖英雄」，巧妙的達到「防雷又不失禮儀」的效果。

這則引發瘋傳的Google評論截圖顯示，一家奧蘭多餐廳獲得了五顆星的高分，餐點、服務、氣氛皆為滿分。然而，評論內容卻寫著：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，最後還附上一個愛心表情符號。

許多台灣網友將其「讀」出來後，立刻明白這段話的台語發音翻譯為：「我覺得有夠貴，這裡超級貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」乍看是正面好評，實則是對台灣同胞發出的最高級勸退警訊。

店家因顧客給5星評價，雖看不懂仍表達感謝。（圖／翻攝自商家Google評論）

有網友分析，這種寫法是一種「三層加密語言」，第一層是中文，外國人看不懂；第二層是繁體中文，簡體用戶難以辨識；最深層則是利用地方方言「音譯」成中文，極難被翻譯軟體或不熟悉台語的用戶解讀。發布這則評論的原作者也謙虛回覆「舉手之勞不足掛齒」，被廣大網友封為「Google地圖英雄」和「評論超人」。

這項「台灣人限定」的加密評論技巧迅速在網路上流傳，許多網友表示學到了出國寫評價的新招，「以後橫著走說我精通雙語加密」、「知道在非台灣的地方怎麼寫評價了」、「真的是連翻譯軟體都翻不出來」。同時，網友也幽默表示，這種「難吃一定會走告」的習慣，正是台灣人特有的文化展現。

