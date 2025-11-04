這加料太詭異！買粉腸咬到「硬硬的」 一看竟是石頭

高雄有民眾到苓雅區一家麵店買粉腸，一口咬下卻發現裡面硬硬的，疑似是石頭，整袋檢查一遍後居然找到三顆，讓民眾不免質疑店家沒清理乾淨，處理食材時也未注意。但遭指控的店家表示，這粉腸並非自家販售。因食安疑慮，衛生局也派員前往稽查。

買粉腸「送石頭！？」 消費者一看傻眼...裡面還附3顆

民眾3號到高雄苓雅區一家麵店外帶晚餐，塑膠袋內夾著粉腸，一口咬下卻感覺硬硬的，吐出來才驚覺是石頭，整袋還被找到三塊，讓民眾十分錯愕。

當事人表示嚇到了，「是不是切完之後沒有洗，就直接拿去燙了？怎麼會有這麼大顆的石頭在裡面都沒發現？」自己不會再去了，「我覺得不會是豬的結石，可能是豬把石頭吃進去了，因為蠻像地板上的那種石頭。」

其他民眾表示，若是吃到腸胃裡面的結石或者是沒清乾淨，會很不開心直接去找店家理論。

民眾外帶粉腸竟吃到3顆石頭。圖／台視新聞、翻攝自Threads

「石頭」怎進到粉腸內？ 網：豬舍利子？

畫面曝光後，有網友懷疑這是秤重賣的，還有人笑說，「這該不會是豬的舍利子吧？」店家處理食材時真的都沒發現嗎？

非當事的大腸香腸業者翁先生表示，豬本身就會吃石頭，以補充所需的礦物質。粉腸不像大腸需要翻面清洗，也無法靠手感觸摸是否有石頭或其他異物。

粉腸內有石頭引發網友熱議。圖／台視新聞、翻攝自Threads

遭控店家駁斥「這不是我們賣的」 衛生局獲報要查

遭指控的店家澄清，「我們沒賣這個喔，我們沒有這個袋子，我們的粉腸沒有放鹹菜。」雖然麵店駁斥這粉腸不是自家販售，但衛生局獲報後仍派員稽查，食安疑慮不可大意。

高雄／林怡萱、簡宏修 責任編輯／蔡尚晉

