這原因不敢報！豐原雞場「私埋千隻」隱匿 老獸醫揭真相：全殺光就賠死

記者陳佳鈴／台中報導

台中市豐原區「豐康牧場」28日確診爆發禽流感，業者卻涉嫌隱匿疫情，甚至私自挖坑掩埋病死雞，甚至將死雞運到苗栗埋屍，引起各界撻伐。（圖／台中市府提供）

為了省錢賭上全台防疫？台中市豐原區「豐康牧場」28日確診爆發禽流感，業者卻涉嫌隱匿疫情，甚至私自挖坑掩埋病死雞，甚至將死雞運到苗栗埋屍，引發社會撻伐。為何業者寧願冒著觸法風險也要隱匿？台中市資深獸醫師紀又銘一語道破業界的「難言之隱」：一旦通報確診，全場撲殺加上半年無法復養，對揹著鉅額貸款的雞農來說，等同直接宣告破產。

紀又銘獸醫師分析，雖然他並非該牧場的特約獸醫，但深知養雞業的運作模式。大多數蛋雞場業者都是向銀行貸款數百、數千萬來蓋雞舍、買飼料，每個月都得靠著「賣蛋」的現金流來償還貸款。

「通報確診就是死路一條。」紀又銘指出，一旦確診H5N1，依規定全場雞隻必須強制撲殺，且後續的消毒、哨兵雞測試等流程，至少要耗時半年以上才能重新復養。這意味著半年內完全「零收入」，但銀行的貸款利息不會停。因此，許多業者會抱持著賭徒心態：「只要不被發現，活著的雞還能繼續下蛋賺錢。」

獸醫師紀又銘透露，一旦確診H5N1，依規定全場雞隻必須強制撲殺，且後續的消毒、哨兵雞測試等流程，至少要耗時半年以上才能重新復養。這意味著半年內完全「零收入」。（圖／台中市府提供）

除了貸款壓力，死雞的處理也是一大漏洞。根據《自由時報》報導，紀又銘透露，一般養雞場與化製場（處理動物屍體的工廠）簽有合約，但如果運送的死雞數量突然暴增，化製場會依規定通報防疫單位，且業者還需支付額外的高額處理費。

為了省錢、更為了怕「死太多被發現」，業者往往選擇最原始也最危險的方式—「就地私埋」。這不僅省了處理費，還能暫時掩蓋疫情，卻也讓病毒隨著土壤與地下水擴散，造成更大的防疫破口。

面對這起隱匿案件，紀又銘語重心長地表示，單靠道德勸說很難對抗生存壓力。他呼籲政府應重新檢討現行的補償與保險制度，提高主動通報的誘因，或提供停養期間的貸款寬限措施，別讓「誠實通報」變成對雞農的經濟懲罰，才能真正杜絕私埋隱匿的歪風。

