這原因美元再跌 新台幣早盤升破31.3元

▲在美元續跌及台股走揚，加上月底出口商也有拋匯需求，新台幣兌美元今（27）日早盤一度升破31.3元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在市場押注美國聯準會（Fed）12月會再降息之下，美元指數再跌，加上台股走揚，月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今（27）日早盤一度升破31.3元，一度來到31.285元，升值6.5分。

隨著市場預期聯準會12月再降息機率升高之下，美元指數續跌，一度來到99.46，而亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從156.5升到155.87，韓元也自1472升至1464.9，離岸人民幣兌美元也一度升至7.0638，目前拉回至7.07附近。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.32元、升值3分開出，在美元走弱、台股上漲，加上月底出口商有拋匯需求，新台幣進一步升破31.3元，一度來到31.285元，升值6.5分，目前拉回至31.314元盤整。

