這原因美元指數失守99 台幣早盤升破31.3元

▲新台幣兌美元今（4）早盤升破31.3元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在美國聯準會（Fed）12月降息預期升高之下，美元指數跌破99，加上台股翻紅，新台幣兌美元今（4）日早盤進一步升破31.3元，一度來到31.29元，升值5.4分，目前拉回至31.318元盤整。

由於美國11月ADP就業人數意外下降，加深市場對聯準會下周降息的預期，美元指數失守99，一度來到98.82，目前在98.92附近。

至於亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也升值，一度來到155.01，目前在155.16附近，韓元兌美元則升貶互見，目前小貶來到1469附近，而離岸人民幣兌美元一度升至7.0532，目前在7.0588附近。

新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.3元、升值2.4分開出後，在美元指數失守99及台股翻紅下，新台幣進一步升破31.3元，一度來到31.29元，升值5.4分，目前仍小升，拉回至31.318元。

