「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元

金價7日再度衝破4000美元。（圖／pixabay）

黃金價格在10／20創下每盎司4300美元的歷史新高價後，一度狂跌約10%，因美元疲軟、美國政府關門帶來的不確定性，加上美股本周大跌，刺激避險需求上升，金價7日回神，再度衝破4000美元。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。

由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6降至50.3，創2022年6月以來低位，恐衝擊美國經濟。

業界人士透露，中國已開始設計新的稀土許可制度，這可能會加快稀土的流通，但不會照美國期待完全取消出口管制。德國商業銀行說：「就算貿易政策的波動已經冷靜一些，但衝突尚未解決。因此，黃金因具備避險工具的身分，需求可能依然旺盛。」

另外，世界黃金協會（WGC）公布最新央行購金統計，9月全球央行淨購金39公噸，較前月增加79%，同時也是2025年來淨購金最多的月份，今年迄今已淨購金200公噸。其中以巴西央行淨購金15公噸為最多，其次哈薩克央行淨購金8公噸，瓜地馬拉央行淨購金6公噸。

其他貴金屬交易，現貨白銀上漲0.9%，報每盎司48.41美元；現貨白金上漲0.1%，報1543美元；現貨鈀金上漲1.5%，報1395.49美元，三種貴金屬本周周線皆下跌。

