即時中心／黃于庭報導

台中新光三越中港店今（2025）年2月13日發生氣爆，造成5死35傷，中檢今（30）日偵結，認新光三越改裝時未依法申請許可、提報消防防護計畫，且施工前未關閉瓦斯總開關，造成瓦斯外洩爆炸，依《刑法》過失致死等罪嫌，起訴店長、開發部副理等13人。對此，新光三越表示尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，全力配合後續必要之司法程序。

首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，表達尊重與重視的立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

廣告 廣告

為進一步確保員工安全，新光三越強調，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

事故發生後，新光三越指出，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系，將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

最後，新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

原文出處：快新聞／「這原因」嚴重氣爆釀5死！店長等13人遭起訴 新光三越回應了

更多民視新聞報導

「溝通換和平」無用！中國突襲圍台軍演 律師點出國民黨三大害台事實

中共鎖台軍演恫嚇台灣 美參院軍委會主席喊話：速交武器、落實特別預算

藍白又聯手！5度封殺國防特別預算 綠委送這看板嗆蔣萬安

