「這原因」國際油價狂飆 中油本週汽、柴油價各調漲0.1元
台灣中油公司今（7）日宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。
台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。
市場預期美國聯準會（Fed）將降息、提振經濟成長與能源需求，加上地緣政治不確定性恐限制俄羅斯與委內瑞拉等地區的供油狀況，國際油價5日走高逼近2週高點。
美國紐約西德州中級原油期貨上漲41美分，收在每桶60.08美元。布蘭特原油期貨上漲49美分，收至在每桶63.75美元。周漲分別為1%、3%，兩者均連續兩周走揚。
中油本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。
114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。
