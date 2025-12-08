這只是開端！中共戰機雷達鎖定日軍機事件 分析列出中共背後戰略盤算

編譯張渝萍／綜合報導

中日爭端越演越烈，近日中國戰機以雷達兩度照射正在執行任務的日本自衛隊戰機，讓局勢更加嚴峻。之所以這起事件引發日本與各界強烈關注，是因中國戰機以射控雷達（fire-control radar）鎖定日本軍機不單單只是一次空中接觸事件。

根據《國防安全亞洲》指出，在現代空戰學說中，雷達照射是一種默示威脅，因為這已是武器發射前的最後階段。

分析還稱，中共這次行動雖未造成傷亡，但解放軍在此次行動中，收集日方與盟友在敏感關鍵地的防空資訊是重點之一，加上中共堅稱是「合法行動」的措辭，恐讓這類空中接觸事件未來變得更頻繁。

以雷達鎖定日軍機的中國殲-15戰機，是從中國的遼寧號航空母艦起飛。（圖／翻攝自X平台 @Fahadnaimb）

雷射照射為武器發射前最後階段

《國防安全亞洲》（Defence Security Asia）8日分析指出，中國海軍航空兵，與日本軍機在沖繩附近發生的對峙，反映東亞安全環境的決定性升級，也能看出北京在愈來愈以台灣為核心的戰略格局中，刻意轉向更高風險的空中力量訊號傳遞模式。

日本首相高市早苗已對外表示，雷達照射是危險行為，「已超出維持飛行器安全飛行所需程度」，並表示對此事件「極為遺憾」，也已向中國提出抗議。

報導指出，高市的說法顯示日本已意識，在現代空戰學說中，雷達照射（雷達鎖定）是一種默示威脅，電子瞄準並非例行性情勢偵測，而是武器發射前的最後階段。

日本之所以高度警戒，正是因為沖繩地理位置敏感，沖繩是日本分層防空與飛彈防禦網的重要節點，也是盟軍面向西太平洋與台灣海峽的嚇阻體系樞紐。

在作戰層面，由配備現代射控雷達的戰機執行的雷達照射，已構成主動威脅訊號，迫使被鎖定的航空器，在極為緊縮的決策時限內，必須考量要做出規避動作、電子干擾或中止任務。

此類接觸事件大幅提升因誤判，或感測器融合錯誤而引發危機升級的風險，因此在這種情況下，決定往往是以毫秒計，而非分鐘。

即便未造成傷亡 戰略風險仍高

日本並未說明中國是否真的「鎖定」其軍機，或日本飛機如何回應。這種刻意的模糊說法，反映電子戰互動的機密性，因為公開資訊可能暴露敏感防禦系統、反應門檻或飛行員作戰規則，而這些都是對手正積極收集的作戰情報。

依據日防相小泉進次郎的說法，涉及此事的中國殲-15戰機，是從中國的遼寧號航空母艦起飛，該艦當時正與三艘飛彈驅逐艦在沖繩群島南側活動，顯示這是一個完整的航母打擊群姿態，而非單獨的海軍航空活動。

報導指，遼寧號如此接近日本西南群島，代表中國正加速推動航母空中作戰常態化，跨出第一島鏈，直接挑戰日本長期以來在海空監控上的優勢。

此外，靠近沖繩的航母航空出擊，也能測試日本的防空識別程序、雷達覆蓋飽和能力，以及航空自衛隊、海上自衛隊與盟軍軍事設備之間的反應協調。

報導分析指，即使小泉稱6日這起雷達鎖定事件未造成損害或傷亡，但事件的戰略風險並未降低，因為真正的危險在於開先例，重塑航母戰機空對空接觸的可接受範圍。

中共「飛行安全」政治化 為下次衝突埋伏筆

中國海軍發言人王學猛表示，日軍機先前已多次接近並干擾中國海軍，而當時中國正在宮古海峽以東進行事先公布的艦載機訓練。

報導分析指，王學猛反批日本「抹黑」，更稱中國海軍採取的措施是正當維護自身權益的措辭，正是結合法律正當性與含蓄的升級警告，以維持反應門檻的模糊性，為未來可能再度使出類似招數埋下伏筆。

宮古海峽是中國海軍通往太平洋的戰略海上咽喉，因此既是中國作戰規劃焦點，也是日本密切監控的地點。

雙方敘事對立，凸顯雙方在作戰理念上日益分歧，因中共將其前推行動描述為合法防禦，並將盟軍監視視為挑釁破壞穩定。

先前高市的挺台發言觸動北京敏感神經後，這次在雙方均聲稱擁有主權的島嶼附近發生的接觸事件，是兩國軍隊多年來最嚴重的一次，恐讓兩國緊張情勢更進一步升高。

