這台灣製「神級好物」好市多也買得到！他比價完驚呆 網讚：輕便好用

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，還經常推出限定商品，吸引不少民眾前往消費。最近一名網友分享，台灣鹿港製的「台灣第一筷」非常好用，原本打算趁雙11到官網購入，卻意外發現好市多線上購物也有同款商品，而且價格更便宜，讓他直呼「還好沒下手」。

好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，還經常推出限定商品，吸引不少民眾前往消費。（示意圖／Unsplash）

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」透露，自己用過「台灣第一筷」覺得很好夾而且很輕便，正四方形設計不易滾動且能放入洗碗機及烘碗機，一組10雙售價1179元，平均一雙才118元。相比之下，品牌官網相同款式一雙價格達190元，好市多價格實惠不少。

廣告 廣告

文章曝光，引來不少網友留言表示，「我有一雙，攜帶方便、好清洗，我好喜歡這雙筷子」、「家裡全使用這四方形寶筷，超過4年了」、「好用，方形不會滾，尖頭也很好夾，還很輕」、「這家筷子品質很好，我們家用很久了，沒想到好市多買得到，謝謝分享」、「這家筷子超讚，好市多價格太佛了」。

但也有人不習慣這種筷型，坦言「當初也是看到網友狂推好夾所以入手了好幾雙，結果買來覺得超難夾，真心難用」、「我無法好好使用這種筷子」、「我覺得不鏽鋼的地方太滑了，尤其是夾麵的時候，考驗技術和耐心」、「這個吃燙的也會被筷子燙到」。

更多FTNN新聞網報導

好市多黑五後掀新話題 萬物皆漲網熱議：「下個恐漲會員費」

又一家好市多「免費停車」走入歷史？業者證實：全台將逐步收費

好市多出口「檢查明細」用意？鄉民曝2真實狀況 網：以為只是亂畫單

