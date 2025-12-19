這周末很日系！東京咖啡節、東京和服展首次登台，40＋臺日精品咖啡品牌齊聚

（圖／品牌提供）

這個週末，台北一次迎來兩場充滿日本文化魅力的重磅活動，從咖啡香一路延伸到和服美學，讓城市瀰漫著濃濃的跨國生活風格氛圍。以咖啡迷年度盛事著稱的「臺北咖」，今年首度攜手來自日本的「東京咖啡節」，集結臺日超過 40 個精品咖啡品牌，在花博圓山廣場打造一座城市級咖啡聚落，透過咖啡、音樂與限量周邊，呈現專屬於都市生活的風味節奏；另一頭，也是首次登台的「東京和服展」則在華山1914文化創意產業園區舉辦，從傳統婚禮和服到當代設計創作，完整展現和服文化的演進與美感。

「臺北咖」今年邀請「東京咖啡節」首度登臺攜手合作，本周末在花博圓山廣場登場。邀請了 21 家來自日本深受咖啡愛好者推崇的品牌，像是COFFEE SUPREME、IRON COFFEE、Lonich,、Gluck Coffee Spot；臺灣則是有VWI by CHADWANG、Coffee Stopover、井井咖啡等 20 家品牌，各具獨特風格的精品咖啡品牌齊聚，絕對是生活品味家與咖啡愛好者們必朝聖之地。

今年主題以「城市好咖集合啦！」為活動注入奔放能量，將不同城市深厚的咖啡文化底蘊與獨特魅力融合，深度展現臺日咖啡品牌的成熟實力、創新精神與友好連結。現場每天有來自日本的爵士樂團及臺灣 DJ 現場演出，搭配必收的限量周邊，讓每一位參與者都能沉浸於這場充滿風味、音樂與創意的跨國文化派對。

另一邊，「東京和服展」首次走出日本，本周末在華山1914舉辦「台灣東京和服展」，展示白無垢、色打掛、紋付袴等日本婚禮禮服，呈現充滿祈福意涵的傳統美學。同時展出 100 套當代創作者所搭配的「現代和服造型」，展現和服在今日仍持續進化的美感力量。

「東京和服展」自 2015 年起於東京每年春季舉辦，是以全方位方式呈現日本和服文化的大型活動。內容包含和服穿搭展示、匠人工藝打造的腰帶與配件、融合和風美學的藝術與舞台表演，以及各式工作坊，讓觀眾從多角度體驗日本傳統文化──「和服」與「和風生活」。

這次在台灣開展，也選擇和台灣代表性設計師周裕穎以和服與帶為創作媒材，推出全新時裝作品。同時，由實踐大學服裝設計系、輔仁大學織品服裝學系 所製作的學生作品亦將首次發表。

臺北咖 X 東京咖啡節

日期：2025年12月19日（五）～21日（日）

地點：花博圓山廣場

台灣東京和服展

日期：2025年12月19日（五）～21日（日）

地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館（1樓・2樓）

