這咖台灣最潮！故宮首度與總統府聯名禮盒限量登場

當故宮遇上總統府，會蹦出什麼火花？國立故宮博物院與總統府首度跨界聯名，把百年歷史軸線化成輕巧旅物，讓你一拉開行李就能同時感受到國寶萌力、台灣精神與滿滿文化底蘊。從喵星人肩包到諸葛四郎眼罩，將台灣豐沛的文化量能帶往世界舞台。

故宮表示，此次與總統府合作，從台灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事汲取靈感，結合故宮典藏文物與總統府的時代精神，打造兼具設計美學與人文意涵的聯名紀念禮盒。以「陪你旅行的文化夥伴」為概念，希望讓故宮文物之美陪伴旅程的每一刻。

禮盒內包含5款設計單品：「耄耋同春菊葵肩包」取材自《清 沈振麟 耄耋同春冊》，讓故宮喵星人化身最吸睛的時尚包款；「萬用牽掛繩(駿犬)」靈感源自郎世寧筆下的名犬畫作，讓旅人能輕鬆吊掛手機或證件套，隨手拍照不再手忙腳亂；「台灣造型兩用枕」結合〈海圖〉設計，讓台灣成為旅途中最溫柔的陪伴。另以台灣漫畫大師葉宏甲筆下的《諸葛四郎》作為懷舊亮點，融入故宮〈翠玉白菜〉、〈犧尊〉等經典文物元素，推出「諸葛四郎行李束帶」與「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」，展現跨世代的創意巧思。

「一只皮箱走世界旅行紀念組」結合旅途實用性與設計巧思，串聯故宮、總統府與台灣生活美學，讓文化意象自然融入日常。本系列商品定價新台幣2,025元，限量2,025組，將於12月1日於故宮精品網路商城獨家開放預購。