這咖啡喝1杯有萬顆塑膠微粒！名醫推薦喝咖啡多1步驟 有效排除塑毒

現代人每天喝咖啡，卻可能不知不覺吃進大量塑膠微粒！減重名醫邱正宏揭露，不同咖啡沖泡方式釋出的塑膠微粒數量驚人差異。研究顯示，濾掛式咖啡使用95度熱水沖泡5分鐘，就能釋出約1萬顆塑膠微粒，若每天喝3至5杯，恐攝入超過5萬顆塑膠微粒，對健康造成潛在威脅。

咖啡濾紙不含塑膠成分

傳統咖啡濾紙主要由木漿製成，不含塑膠成分，即使少數濾紙使用聚丙烯作為黏合劑，釋出的塑膠微粒含量也極少。相較之下，濾掛式咖啡除了濾紙外，還添加了維持形狀的結構，如掛在杯緣的「耳朵」，這些部分使用了大量黏著劑及塑料，包括聚乙烯、聚丙烯、聚酯和再生纖維等。

廣告 廣告

看更多：研究發現：這款運動水壺含菌量比馬桶蓋還高！改用1材質最抗菌

膠囊咖啡含大量塑膠成分

曾經風靡一時的膠囊咖啡，因包裝和內襯都使用塑膠原料，容易釋出大量塑膠微粒。邱正宏指出，咖啡機內的塑料部件在熱水沖泡過程中，同樣會釋出塑膠微粒。相比之下，濾紙過濾咖啡不僅安全，研究還發現濾紙能過濾掉水中大部分的塑膠微粒，為咖啡愛好者提供更健康的選擇。

看更多：咖啡「這樣喝」恐變成關節殺手！醫師教你這樣替換食物 顧關節好簡單

塑膠容器是塑膠微粒主要來源

使用塑膠杯或內襯膠膜的紙杯盛裝熱飲，也是攝入塑膠微粒的主要途徑。統計顯示，用100度的水浸泡這類容器15分鐘，就能釋出約25,000個塑膠微粒。邱正宏提醒，不僅是飲料，自助餐使用的紙餐具、紙杯盛裝熱食或熱湯，甚至用塑膠袋裝熱湯，使用幾分鐘後都會大量釋放塑膠微粒。

塑膠微粒對人體的多重危害

塑膠微粒大小約10至500微米，2024年發表在《生物工程醫學期刊〉的統合分析研究指出，塑膠微粒可透過呼吸道、消化道和皮膚進入人體。這些微粒經由血液循環進入全身各器官，長期累積會導致呼吸系統和消化系統發炎，損害免疫功能，對神經細胞和心血管細胞產生毒害，引發心血管疾病、慢性病和神經系統疾病。更令人憂心的是，研究發現塑膠微粒甚至能穿過胎盤進入胎兒體內，影響胎兒發育，甚至可能導致不孕症。

濾紙過濾咖啡後使用玻璃杯、不鏽鋼能過濾塑膠微粒

邱正宏建議，咖啡愛好者盡量避免飲用濾掛咖啡或膠囊咖啡。在家使用咖啡機時，最好再用濾紙過濾一次，以減少咖啡機塑料部件釋出的微粒。外出喝咖啡時，應減少使用一次性塑膠杯或內襯膠膜的紙杯，改用濾紙搭配玻璃或不鏽鋼杯子，環保又健康。或是使用外出可以磨豆子又可以煮咖啡的不鏽鋼器具，咖啡用不鏽鋼濾網過濾，都是很好的選擇。

看更多：超商咖啡紙杯不能丟垃圾桶！也不能丟紙類 丟錯恐罰6000元

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／邱正宏醫師

更多健康2.0報導

陳百祥76歲沒老花沒掉髮 戒奶茶跑5公里凍齡？60歲後別硬跑，這步數才保命

做好「1件事」失智也能延後發作！專家授逆轉大腦年齡3祕訣

冬季聚餐「心血管」拉警報！專家授3招保護心還控膽固醇



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章