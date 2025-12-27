這咖啡喝1杯有萬顆塑膠微粒！名醫推薦喝咖啡多1步驟 有效排除塑毒
現代人每天喝咖啡，卻可能不知不覺吃進大量塑膠微粒！減重名醫邱正宏揭露，不同咖啡沖泡方式釋出的塑膠微粒數量驚人差異。研究顯示，濾掛式咖啡使用95度熱水沖泡5分鐘，就能釋出約1萬顆塑膠微粒，若每天喝3至5杯，恐攝入超過5萬顆塑膠微粒，對健康造成潛在威脅。
咖啡濾紙不含塑膠成分
傳統咖啡濾紙主要由木漿製成，不含塑膠成分，即使少數濾紙使用聚丙烯作為黏合劑，釋出的塑膠微粒含量也極少。相較之下，濾掛式咖啡除了濾紙外，還添加了維持形狀的結構，如掛在杯緣的「耳朵」，這些部分使用了大量黏著劑及塑料，包括聚乙烯、聚丙烯、聚酯和再生纖維等。
看更多：研究發現：這款運動水壺含菌量比馬桶蓋還高！改用1材質最抗菌
膠囊咖啡含大量塑膠成分
曾經風靡一時的膠囊咖啡，因包裝和內襯都使用塑膠原料，容易釋出大量塑膠微粒。邱正宏指出，咖啡機內的塑料部件在熱水沖泡過程中，同樣會釋出塑膠微粒。相比之下，濾紙過濾咖啡不僅安全，研究還發現濾紙能過濾掉水中大部分的塑膠微粒，為咖啡愛好者提供更健康的選擇。
看更多：咖啡「這樣喝」恐變成關節殺手！醫師教你這樣替換食物 顧關節好簡單
塑膠容器是塑膠微粒主要來源
使用塑膠杯或內襯膠膜的紙杯盛裝熱飲，也是攝入塑膠微粒的主要途徑。統計顯示，用100度的水浸泡這類容器15分鐘，就能釋出約25,000個塑膠微粒。邱正宏提醒，不僅是飲料，自助餐使用的紙餐具、紙杯盛裝熱食或熱湯，甚至用塑膠袋裝熱湯，使用幾分鐘後都會大量釋放塑膠微粒。
塑膠微粒對人體的多重危害
塑膠微粒大小約10至500微米，2024年發表在《生物工程醫學期刊〉的統合分析研究指出，塑膠微粒可透過呼吸道、消化道和皮膚進入人體。這些微粒經由血液循環進入全身各器官，長期累積會導致呼吸系統和消化系統發炎，損害免疫功能，對神經細胞和心血管細胞產生毒害，引發心血管疾病、慢性病和神經系統疾病。更令人憂心的是，研究發現塑膠微粒甚至能穿過胎盤進入胎兒體內，影響胎兒發育，甚至可能導致不孕症。
濾紙過濾咖啡後使用玻璃杯、不鏽鋼能過濾塑膠微粒
邱正宏建議，咖啡愛好者盡量避免飲用濾掛咖啡或膠囊咖啡。在家使用咖啡機時，最好再用濾紙過濾一次，以減少咖啡機塑料部件釋出的微粒。外出喝咖啡時，應減少使用一次性塑膠杯或內襯膠膜的紙杯，改用濾紙搭配玻璃或不鏽鋼杯子，環保又健康。或是使用外出可以磨豆子又可以煮咖啡的不鏽鋼器具，咖啡用不鏽鋼濾網過濾，都是很好的選擇。
看更多：超商咖啡紙杯不能丟垃圾桶！也不能丟紙類 丟錯恐罰6000元
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／邱正宏醫師
更多健康2.0報導
陳百祥76歲沒老花沒掉髮 戒奶茶跑5公里凍齡？60歲後別硬跑，這步數才保命
做好「1件事」失智也能延後發作！專家授逆轉大腦年齡3祕訣
冬季聚餐「心血管」拉警報！專家授3招保護心還控膽固醇
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 32
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 15 小時前 ・ 12
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 16 小時前 ・ 7
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 137
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 21
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 194
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 62
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 66
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 110
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 23
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 269
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 23
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 49
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 40
不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫嘆張文「自戀式傷害」沒能受到撫慰
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 70
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 122
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4