這哪招？日本公明黨與立憲民主黨「創立新黨、舊黨續存」

日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（左）1月15日和立憲民主黨黨魁野田佳彥會談，雙方同意共組新政黨。路透社



日本最大在野黨立憲民主黨和公明黨15日宣布共組新黨，晚間更多細節出爐，兩黨竟表示即使設立新政黨，原黨將繼續存在。

富士電視台報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫表示：「我會離開公明黨，野田（佳彥）黨魁也會離開立憲民主黨，我們會加入新政黨。我們想承擔在全國成為新型中間派社會核心的重責大任。」

兩黨協商的結盟細節包括：公明及立憲將存續，認同公明黨所號召「中間路線」的議員，未來將制定一份統一名冊。

另外，兩黨原本的國會參議員和地方議員，將維持原本黨籍。在單一選區（小選挙区），兩黨將支持新政黨推出的候選人，而公明黨不會在單一選區推出候選人。在比例代表方面，則將製作包括公明黨眾議員在內的名冊。

廣告 廣告

同日稍早，齊藤和野田會談後，雙方宣布同意共組新政黨，歡迎各自黨員加入。

公明黨去年和執政黨自民黨拆夥，結束盟黨關係，並與各個在野黨接觸。在高市透露將解散國會後，公明與立憲有意合作，野田和齊藤12日已見過面，初步同意「更高層級的合作」。

更多太報報導

為了讓大阪變成副首都拚了！ 維新會的大阪府知事、市長聯合請辭重選

獲得和撤銷頭銜都是第一人！新加坡工人黨秘書長被摘「國會反對黨領袖」

快訊／因應眾院改選？日本立憲和公明黨同意共組新政黨