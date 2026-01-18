這單太貴！外送員飆1小時卻偷餐點 挨罰18萬

外送員一個轉身，把滷味帶走吃掉了。（圖／東森新聞）





桃園有位民眾，因為太喜歡西門町知名滷味店，點了540元餐點，還花了456元高額外送費，總共近1000元，從台北直送桃園。沒想到這位外送員，在寒風中騎車近1小時、30公里路程，最後送到目的地時，拍照回報餐點送達，一個轉身，把滷味帶走吃掉了，這讓消費者非常生氣，報警抓人，現在這名外送員因此挨罰18萬，還得返還買滷味的這筆錢。

台北西門町這間滷味店，人潮絡繹不絕，老闆的手忙個不停，不過卻有桃園的民眾，特地點了540元的餐點，還加上運費，總額近千元，沒想到卻吃不到。

座落西門町飄香50年，國內外遊客都來嚐鮮，遠近馳名。就有民眾太愛這一味，請外送平台幫忙，點了540元餐點，付了456元的高額外送費，從台北西門町送到桃園八德。外送員接單後，不負使命，騎了30公里路程，將近50分鐘，沒想到最後一刻，卻受不了美食誘惑。

外送員送達目的地，拍照回報後，將這袋香噴噴的滷味，放回外送箱，占為己有又騎回台北。住戶一看氣炸了，畢竟自己花了近1000元，卻什麼都吃不到，報警處理。外送員坦承犯行，被依業務侵占罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，這袋滷味真的很貴。

桃園民眾：「這個外送花費有點太高了，對，因為450元，好像那就在這邊點就好了。」

滷味店老闆娘：「訂單他就付錢，付錢叫人家外送自己來拿，有的很遠都會來，高雄、屏東那邊的都還會來，對啊，他會叫人就是說，你幫我用用，然後你幫我宅配，再看多少錢。」

桃園民眾和滷味老闆娘，都覺得不可思議，也有民眾忍不住好奇，到底是多好吃啦。

滷味客人：「豬血糕、甜不辣，有時候有雞軟骨，必備款都會來買。」

店家每天5點半就備料，真材實料擄獲饕客的心。萬國滷味價格親民、品項多樣，和西門另一家知名老字號，主打鴨舌、鴨翅、特製港式口味的老天祿一樣有名，都吸引不少外國客。外送員花1小時，狂飆30公里送餐，不曉得是不是美味讓他天人交戰，但屈服於美食誘惑，卻付出更多代價。

