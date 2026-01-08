這回不怕淋雨 One Ok Rock宣布4月站上臺北大巨蛋

One Ok Rock宣布4月25日首次登臺北大巨蛋舉辦演唱會。（左翻攝KKLIVE IG、右翻攝One Ok Rock X）

日本樂團One Ok Rock 今（8日）驚喜公布《DETOX Asia Tour 2026》台北場，確定4月25日週六晚間7點在臺北大巨蛋舉行，這也是樂團首次登上大巨蛋舞台，消息公開後隨即引發台灣樂迷關注。

One Ok Rock前年在高雄世運主場館開唱，傾盆大雨淋得主唱Taka此生難忘。（Photo by Rui Hashimoto [SOUND SHOOTER]）

回顧上一次來台，One Ok Rock 2024年9月於高雄世運主場館開唱時遇上滂沱大雨，整場演出在惡劣天候下完成，「雨中修行」一幕不僅歌迷難忘，就連主唱 Taka 受訪時曾坦言印象深刻，在雨中演出是「我一輩子不會再有的經驗，而且老實說，也是我不想再經歷的。」也成為台灣樂迷口中的經典回憶。

廣告 廣告

多年來 One Ok Rock 在台灣累積高度人氣，歷次專場與大型演出幾乎場場完售，不僅現場動員力強，作品在串流平台與社群間也維持穩定討論度，台灣一直被視為他們亞洲巡演的重要據點之一。

One Ok Rock在台擁有許多忠實粉絲，每次台灣開唱都秒殺。(翻攝One Ok Rock X）

去年對 One Ok Rock 而言行程密集，樂團持續展開海外巡演，並推出新作品《DETOX》，音樂與演出規模同步向國際市場推進，也成為 2026 年亞洲巡演的重要延續與基礎。這次帶來《DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》，勢必再次與喜愛他們的樂迷共創難忘回憶，演唱會詳細售票資訊， 請關注KKLIVE社群。

更多鏡週刊報導

芬蘭小馬來過農曆年 Marimekko挑中72年前印花應景

大婚之日被迫講出違心之論！ 譚松韻入戲太深淚崩喊停

挑戰「與乳房對戲」！ 郭書瑤喊：心情就跟戲裡的何百芮一樣緊張