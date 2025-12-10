這回不搶食! 日月潭環湖步道猴群賣萌又耍寶

中部中心 / 張家維 許家程 黃信儒 南投報導

日月潭的環湖步道出現猴群，而且還不怕人，有民眾就用手機拍下猴子耍寶的畫面，模樣相當逗趣。只是環湖步道遊客還不少，專家說，遇到猴群現蹤，還是得保持距離，不干擾不餵食，才能避免人猴衝突。

















日月潭環湖步道猴群出沒不怕人 專家：建議保持安全距離

日月潭環湖步道 出現不怕人的猴群 但專家說遇見猴群 還是得保持距離 以策安全。（圖／翻攝畫面）









幽靜的日月潭環湖步道，出現猴群，大猴小猴齊聚，這回不搶食，反而自己玩起來，兩隻猴子互相理毛，培養感情，但小猴子直接跳過猴子的頭，跳過來過去，開始耍寶，最後大猴子雙臂一夾把小猴子帶走，民眾拍下，逗趣的一幕

民眾拍下小猴子賣萌耍寶的畫面 模樣相當逗趣。（圖／翻攝畫面）





只是環湖步道遊客不少，畢竟台灣獼猴是野生動物，專家說，遇到猴群出沒，還是得提高警覺，也不要瞪猴子，以免遭到攻擊。避免人猴衝突，不干擾、不餵食，隨身攜帶的食物，也要收好別被看到。最重要的是要和猴群，保持距離，日管處表示，將會加強巡邏，提醒遊客，注意安全。





