這回沒被攔「胡」拜訪老市長尋求支持 江啟臣：胡志強幫我打電話

江啟臣在耶誕節拜訪胡志強尋求支持。 圖：取自江啟臣臉書

[Newtalk新聞] 爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣，今（25）日利用耶誕假期拜訪前台中市長胡志強尋求支持。江啟臣轉述「他要兌現八年來的一個承諾——就是全力支持江啟臣。」

2018年2月2日，江啟臣在台中市裕元花園酒店發表競選台中市政策白皮書，前一天江啟臣團隊發出採訪通知，特別說明胡志強已允諾出席。但當時也爭取提名的盧秀燕搶先在2月2日一早邀請胡志強到她的立委服務處為她加油。此事當時被台中政壇戲稱為盧秀燕「攔『胡』」成功」。

江啟臣今天在臉書發文，透露他特地來向胡志強市長祝賀耶誕快樂，同時邀約下一次的「江胡」美食，「沒想到他當場送我一份特別又溫暖的耶誕禮物。」

江啟臣說：「胡市長微笑著說，他要兌現八年來的一個承諾——就是全力支持江啟臣。那一刻，心裡湧上的不是驚喜，而是滿滿的感謝。更讓人感動的是，邊說邊聊同時胡市長還親自撥了好幾通電話給他的老朋友們，一通又一通，只為替我多說一句拜託、多添一份力量。那不是形式，而是真心！」

江啟臣強調：「在這個充滿祝福的季節裡，這份支持顯得格外溫暖。我會把這份情誼放在心上，帶著感謝，穩穩地走好接下來的每一步。」

